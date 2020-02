Was macht … der Kriegsfilm?

Seit 75 Jahren schon herrscht hierzulande gottlob Frieden, und im größten Teil Europas gleich dazu, doch Kriegsfilme laufen noch immer mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch in deutschen Kinos. Ein aktuelles Beispiel liefert Sam Mendes’ hochgelobtes Drama „1917“. Ein Widerspruch – oder? Nun, dass kriegerische Auseinandersetzungen weltweit leider noch immer zum Alltag zählen, dürfte allgemein bekannt sein. Und ebenso, dass Filmkultur zur Verarbeitung gesellschaftlich und historisch prägender Prozesse insgesamt beiträgt.

Nicht zufällig kommen die meisten entsprechenden Produktionen seit dem Zweiten Weltkrieg aus jenem westlichen Land, das dann noch die häufigsten und größten kriegerischen Auseinandersetzungen führte und das die Kinolandschaft ohnedies am meisten prägt: die USA. Die wenigen Auslandseinsätze der Bundeswehr haben kein größeres filmisches Echo gefunden, sieht man einmal ab von einigen Beiträgen meist fürs Fernsehen, die posttraumatische Belastungen von Auslandssoldaten thematisieren. Der gewichtigste deutsche Beitrag zum Genre des Kriegsfilms, denn als solches muss er gelten, ist noch immer Bernhard Wickis „Die Brücke“ von 1959, der bewegende Film über Schüler, die das letzte Aufgebot am Ende des Zweiten Weltkriegs stellen.

Der Film macht unmissverständlich klar, was zu den Besonderheiten des Genres zählt: Kriegsfilme sind zumeist dezidierte Anti-Kriegsfilme; sie zeigen sinnloses Töten, den unseligen Kreislauf von Gewalt, der chaotisch und ziellos wirkt. Wo dies nicht so deutlich wird, stellt sich zuverlässig Kritik ein: So wurde einem der bekanntesten Filme über den Vietnamkrieg, Francis Ford Copollas „Apocalypse Now“ (1979), vorgehalten, er ästhetisiere das Geschehen. Und an Clint Eastwoods „American Sniper“ (2014) über einen Scharfschützen im Irak-Krieg mag man bemängeln, dass die Hauptfigur als guter Kerl erscheint, der aus seiner Befähigung, zielgenau zu schießen, eben einen Beruf macht.

Zwiespältiges Genre

Tatsächlich ist der Krieg eine menschliche Urerfahrung; als existenzielle Grenzsituation wird er erlebt, in der das Individuum größte Gefährdung erfährt und buchstäblich bis zum Äußersten geht. Dass das auch künstlerische Auseinandersetzungen anregt, versteht sich. Entsprechend sind filmische Thematisierungen des Krieges fast so alt wie das Medium. Schon Georges Méliès (1861-1938), der als Erfinder filmischen Erzählens gilt, hat ihn zum Gegenstand gemacht („Die letzte Patrone“, 1897). Auch D. W. Griffiths „Geburt einer Nation“ (1915) handelt vom Krieg: dem US-amerikanischen Bürgerkrieg. Ein zwiespältiges Genre bleibt der Kriegsfilm gleichwohl. Ob er nicht notwendigerweise sein Thema verharmlost, wurde gefragt und dies auf die Formulierung zugespitzt, der konsequente Kriegsfilm müsste buchstäblich von der Leinwand aufs Publikum schießen. Zudem wirkt fragwürdig, dass der Stoff als Abenteuergeschichte erzählt und erlebt werden kann.

Das lässt sich auch noch gegen den Film einwenden, der für die Entwicklung des Genres von großem Einfluss war: Steven Spielbergs „Der Soldat James Ryan“ (1998). Was ihn einzigartig macht, ist seine erste halbe Stunde. Da wird der Zuschauer extrem aufgerüttelt: Die Invasion der alliierten Truppen in der Normandie wird aus Sicht der Soldaten gezeigt, die im Kugelhagel ans Ufer streben. Alle Mittel sind aufgeboten, um sich in deren Lage zu fühlen.

Historischer Sinn

Schwer erträglich ist das – und realistisch. Jean-Jacques Annaud hat die Perspektive dann in Szenen seines Films über die Schlacht von Stalingrad, „Duell – Enemy at the Gates“ (2001), übernommen. Natürlich sitzt einem Missverständnis auf, wer meint, solche Filme inszenierten bewusst ein Abenteuer. Ein Zweifel aber bleibt, weil Kino ja auch dem Unterhaltungsbedürfnis dient und Spannung zu seinen Grundelementen zählt. Das wird auch noch in „1917“ deutlich, dessen soghafte Wirkung sich aus der besonderen Kameraperspektive ergibt und dem Eindruck, hier werde ohne Schnitt und Montage erzählt.

Auffällig ist übrigens, dass außer Mendes kürzlich auch Christopher Nolan in „Dunkirk“ und Peter Jackson („They shall not grow old“) vom Ersten Weltkrieg erzählt haben. Es belegt nicht nur historischen Sinn, sondern wirkt auch deshalb konsequent, weil hier erstmals eine gigantische Maschinerie das Geschehen prägte und den Einzelnen erst recht nicht achtete. Zudem wirkt das Geschehen, da es gut gemachtes Kino ist, sehr gegenwärtig. Wie bei so vielen Vertretern des Genres fühlt sich der Betrachter am Ende erleichtert, dass ihm die geschilderten Erfahrungen erspart bleiben – und er hofft, dies möge so bleiben.

