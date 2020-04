Was macht der Lockdown mit der Erinnerung und Sehnsucht?

Liebes Coronatagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

gestern Nacht setzte ich auf Twitter den folgenden Satz: „Ich esse Apfel mit dunkler Schokolade und denke nostalgisch an den Weihnachtsmarkt, den ich meistens hasse, ich weiß nicht, welches Stadium das ist.“ Der Spiegel-Journalist Nils Minkmar setzte darunter: „Ich denke sehnsüchtig an ein Hotel in Sizilien, wo es mir damals nicht mal besonders gefallen hatte.“ So ging das weiter.

Ich frage mich, was dieser Lockdown mit der Erinnerung macht, mit der Sehnsucht. Es ist, als würde die Stille, die jetzt entsteht, der Vergangenheit neue Räume eröffnen. Ich merke plötzlich, wie ich Momente vermisse, von denen ich nicht einmal ahnte, dass ich sie erinnere. So wie das Hotel in Sizilien vermisst werden kann, in dem es einem nicht einmal gefiel, weil es – im Vergleich zu jetzt – ein einfacher Moment war, der sicher nicht in der Geschichtsschreibung eingeht. Der Geschmack von Zartbitterschokolade und Apfel war für mich plötzlich Weihnachtsmarkt. Die Erinnerung an Weihnachtsmarkt eine merkwürdige Sehnsucht nach einer Banalität, die derzeit kaum möglich ist.

Ich dachte immer, in Deutschland gehe man im Alltag eher distanziert miteinander um, im Vergleich zum europäischen Süden etwa, doch plötzlich merke ich, wie nah man sich kommt, wie kleine Gesten ständig Nähe herstellen, auch hier. Wie nah beieinander man sich beim Smalltalk steht, selbst mit Menschen, die man nicht sonderlich mag. Die jüngere Generation in Deutschland ist sogar fast kuschlig, weit mehr als viele im Süden. Gestern schrieb jemand, seine Tochter habe geweint, weil sie nur die Eltern umarmen könne, und ich habe selbst das vermisst: das pubertäre Ausbrechen in Tränen. Man wird so stoisch mit den Jahren, man erträgt so gut, dass Leben schrumpfen kann.

So wie die Stille jetzt die Vergangenheit anders ausleuchtet, so sehr sehne ich mich danach, dass diese Zeit jetzt Vergangenheit wird und man sie von Morgen aus anders betrachten kann. Versöhnlicher. Vergangen. Nicht so bedrohlich. Vielleicht wird auch das hier eine Erinnerung wie die langen Sommer der Kindheit, in denen die Tage nicht enden wollten. Nur das Spielen, die Freiheit, die gäbe es in dieser Erinnerung nicht. Doch wer weiß, vielleicht würde man das hinzudichten. Diese Freiheit bleibt. Bleiben Sie gesund.

Jagoda Marinic

