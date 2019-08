Was macht … die Himmelskugel?

Eine Kugel? Ja, eine Kugel war es mal, vor zehn oder 15 Jahren. Hoch umstritten, sehr spektakulär. Doch jetzt erinnert kaum noch etwas an die ursprüngliche Form der „Himmelskugel“, wie Künstler Mo Edoga sein Werk genannt hat. Auf der Wiese hinter dem Mannheimer Kunstverein sieht man nur noch einen Berg Holz – erkennbar morsch, völlig zusammengesunken, bald gänzlich überwuchert von frischem Grün. Die „Himmelskugel“ in ihrer alten Form gibt es längst nicht mehr.

Das riesige Werk entstand aus einer zunächst kleinen „Himmelskugel“, die der Künstler nach seiner Beteiligung an der „documenta“ dem Kunstverein für seinen Innenhof übergeben hatte. Doch das Objekt wuchs immer mehr, war zu Beginn der 1980er Jahre Gegenstand eines heftigen kommunalpolitischen Streits.

Unkraut wuchert

Irgendwann hatte Edoga nämlich einfach ohne jegliche Genehmigung begonnen, ständig immer mehr Schwemmhölzer, Zweige und Äste auf der Wiese hinter dem Kunstverein aufzuschichten. Bis kurz vor seinem Tod 2014 wurde der Künstler dort gesehen. Er ergänzte da einen Ast, schichte dann dort Hölzer auf, band sie ständig wechselnd mal so und wieder anders zusammen.

Passanten, die heute vorbeilaufen, nehmen nun kaum noch Notiz von dem Werk, sehen es als Teil der Grünanlage. Man hört, wie Vögel zwitschern. Käfer und Mücken krabbeln auf und unter Ästen herum. Unkraut sprießt, Pflanzen umranken das Holz, Sträucher wachsen, Essigbäume und Holunder schießen empor. Auch Müll liegt herum. Das ganze Gebilde ist etwas in östliche Richtung gekippt, wo es leicht den Zaun überragt, der aus Sicherheitsgründen das Werk umgibt.

„Da ist ein wundervolles Biotop entstanden“, sagt Friedrich W. Kasten, der Vorsitzende des Kunstvereins. Dass Leute das Gebilde für einen „Schandfleck“ oder Abfall hielten und die Forderung „Das muss weg“ erheben, hört er zwar gelegentlich, „aber nicht mehr oft“, so Kasten. Für ihn ist klar: „Es bleibt Kunst, solange es da ist!“ Das Werk von Mo Edoga erlebe einen „Prozess der Transformation“, eine Veränderung also, wie sie der Künstler erwartet und erwünscht habe. „Es wird bewusst wieder sich selbst überlassen und zurückgeführt in die Natur, wo es herkommt“, formuliert Kasten.

Zu Papier umarbeiten?

So gelassen sah das der Kunstverein nicht immer. „Es ist optisch unschön und nicht ungefährlich“, so der Kunstverein 2015. Er sprach von einem „beklagenswerten Zustand“. Das Werk sei „nicht geeignet, ewige Zeit durchzuhalten“. Der Verein schlug seinerzeit vor, die Kugel abzubauen, die Äste zu zersägen und aus dem Holz kunstvolles Papier zu fertigen – handgeschöpft, in der historischen Anlage im Technoseum.

Symbolische Schenkung

Bei den Stadträten im Kulturausschuss kam die Idee zwar gut an, von „genial“ bis „sehr originell“ war die Rede. Doch nach einem Gespräch mit der Witwe des Künstlers, dem Sohn und der Tochter kam die Kehrtwende. Die Hinterbliebenen lehnten die Pläne ab. Sie begründeten dies damit, dass Vergänglichkeit als Kunstelement zu der Arbeit gehört und es Mo Edoga sehr gefallen hätte, wie die Arbeit sich jetzt entwickelt – wozu auch der Verfall gehöre. Und gegen das Urheberpersönlichkeitsrecht, das bei den Erben des Künstlers liege, wollte der Verein dann doch nicht verstoßen.

Auch aus Sicht der Stadtverwaltung gibt es seither „keine aktuellen Entwicklungen und keinen neuen Sachstand“. „Die Sicherheit ist durch den Zaun gewährleistet“, und den umliegenden Rasen mähen die städtischen Gärtner, denn das Grundstück gehört der Stadt. Für das Kunstwerk selbst liege die Verkehrssicherheitspflicht bei den Erben.

Zwar übergab Edoga 2005 das damals schon mehr als acht Meter hohe Werk, wie er sagte als „Geschenk zum Stadtjubiläum“, an den damaligen Oberbürgermeister Gerhard Widder sowie den seinerzeitigen Kulturdezernenten Peter Kurz. Doch offenbar war das rein symbolisch. Jedenfalls fand man im Rathaus nie einen „Vorgang“ dazu – es gibt nichts Schriftliches, keine Schenkungsurkunde. Die Stadt habe lediglich 2004, lange nach Baubeginn, einen Gestattungsvertrag abgeschlossen, der es Edoga erlaubt, „auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung“ die Skulptur zu errichten, so die Erklärung der Stadt.

