Was macht … Six Was Nine ?

1998: Tiedemann (l.) und Degen nach einem Konzert im Südweststadion. © Rinderspacher

Sie waren einmal die erfolgreichste Popband der Region: Das Frankenthaler Duo Six Was Nine landete 1994 mit „Drop Dead Beautiful“ einen Radio-Hit und wurde mit einem Echo geehrt. Zwei Jahre später gingen die Pfälzer im Vorprogramm von Tina Turner auf Europatournee. Aber 1998 platzte für Sänger Achim Degen und Gitarrist Markus Tiedemann der Traum vom Starruhm. Die Band löste sich auf. Seither

...

Mittwoch, 11.04.2018