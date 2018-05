Was vom Gestern bleibt

Kinder der Revolution: Hans Georg Sütsch und Josefin Lössl in einer Szene des Programms. © Keiper

Natürlich wissen die vielen Stammgäste in der wieder mal rappelvollen Klapsmühl’, dass Josefin Lössl, das Sahnehäubchen des vielgeliebten „Dusche“-Ensembles, in den meisten Rollen, die ihr Wolfgang Marschall auf den schlanken Leib schreibt, einfach rattenscharf aussieht. Diesmal ist ihr Anblick – sagen wir mal suboptimal, irgendwie altjüngferlich mit Dutt und unsäglicher Häkelweste in einem

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3965 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.05.2018