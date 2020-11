Was wäre wohl passiert?

Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Also, das hat zumindest Donald Trump am Mittwochmorgen deutscher Zeit gesagt – ungeachtet der Zählung zahlreicher offener Stimmen von Briefwählern. Die will er von Gerichten stoppen. Wenn es denn nicht so tragisch wäre …

Aber: Ganz unabhängig davon, welches Ergebnis diese so ominösen Briefwählerstimmen schlussendlich bringen, hat Trump in seiner schon jetzt historischen, ja eigentlich realsatirischen Rede einen interessanten Denkansatz angestoßen: Wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn Protagonisten Aktionen einfach abgebrochen hätten, bevor diese vermeintlich unangenehm verlaufen? Die Oscarjury hätte sich dann viel Häme erspart, hätte sie 2017 den Fehler, zunächst „La La Land“ als besten Film auszuzeichnen, zwar bemerkt, die Preisverleihung danach aber direkt abgebrochen. „Wir liegen falsch, aber das ist egal.“ Aber, Ehrlichkeit währte, zumindest in der Filmbranche Amerikas, damals noch: Moonlight wurde ausgezeichnet.

Fans, die es mit dem FC Bayern halten, wären in den Champions-League-Finals 1999 und 2012 gleich zwei Traumata erspart geblieben, wären Oliver Kahn oder Philipp Lahm nach 87 Minuten doch nur zum Schiedsrichter hin: „Wir spielen die letzten Minuten nicht mehr, wir führen.“ Sie taten es nicht …

Und was wäre passiert, wäre Günter Schabowski am 9. November 1989 nach der Frage, ab wann Ausreisen für DDR-Bürger in den Westen gelten, ruckartig aufgesprungen und aus dem Pressesaal gestürmt? Und Neil Armstrong? Wie unangenehm, wie groß war der „kleine Schritt“ tatsächlich? Man stelle sich vor, Armstrong fliegt zum Mond, landet – und sagt: „Wir brechen die Mission ab.“

Und dann ist da noch das letzte Bier. Was wäre, hätten wir das letzte Bier doch nicht getrunken? Das führt nun aber wirklich zu weit … Sebastian Koch

