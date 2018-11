Wasserleiche vorm Hafen

Dass die Vergangenheit nicht aus dem Leben zu vertreiben ist, ist eine der geschickten Überleitungen, die sich das Autorenduo Anette Butzmann und Nils Ehlert ausgedacht haben. Zu lesen ist dies und mehr in ihrem neuen Kriminalroman „null und eins“. Zu dieser Vergangenheit gehört nicht nur, dass „das Leben manchmal schwieriger ist als ein Kriminalfall“, dazu zählen auch die Gefühlslagen des Ermittlerteams, das den Lesern im ersten gemeinsamen Buch „schwarz und weiß“ bereits vorgestellt wurde.

Es sind die mürrische Christine und der gerade verliebte Stefan, die von der scharfsinnigen Yasemin unterstützt werden. Diese Kollegin kennt sich bestens in der digitalen Welt aus. Sie kommt wie gerufen. Was passiert ist? Eine Wasserleiche wird im Mannheimer Hafen geborgen. Ohne Papiere. Und von Vermisstenmeldung keine Spur.

Spur führt ins Hacker-Milieu

Einzig der Computer-Chip, der an den Zähnen des Mannes klebt, gibt eine Richtung vor, in welchen Kreisen man nach der Identität des Toten suchen könnte. Die Puzzlearbeit beginnt, und tatsächlich stößt man auf die Initialen: OK. Dahinter verbirgt sich Oliver Kornitz. Ein Meister, ein Anwendungsentwickler und Systembetreuer, auf dessen SD-Karte eine Schadsoftware gespeichert ist. Ein Hacker, der einen Nacheiferer zur Seite hat. Und was ein solches Team alles anzustellen vermag, gehört zu den bedrohlich werdenden Vorgängen des Romans.

Wie sich solche Computerspione zu Datennetzwerken Zugang verschaffen, wie sie Schutzmauern durchbrechen, das ist nicht nur zeitnah, sondern spannend noch dazu. Ebenso wie die parallel erzählte Geschichte über den Musikwissenschaftler Jochen Jerichow, ein Bekannter der Kommissarin, die ihre Gefühle zu ihm nicht zulässt. Lieber lässt sie sich mit einem ehemaligen Polizeibeamten ein, der bald verdächtigt wird.

