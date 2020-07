Wassermusik schlägt hohe Wellen

Eigentlich wollte Tobias Blecher am Mannheimer Neckarufer nur ein bisschen Trompete spielen, um die Nerven seiner Nachbarn zu schonen. Aber der Instrumentalist, der dem Nationaltheaterorchester angehört, verhedderte sich unversehens in einem wahren Dschungel an Verordnungsparagraphen und Behördenzuständigkeiten.

Doch der Reihe nach: Der Musiker hatte durch den coronabedingten Shutdown

...