Wedda iss imma!

Schää Wedda iss jo froglos ä foini Sach. Wønndä alledaag naus konnsch middäm Rad, øndä Baggasee, in de Gaddä, indä Luisepark unn dort anoch uff die Gondoletta, härrlisch! Musch als hald awwa a mol die Hitz in Kauf nämmä, des iss die Kehrseit vunn de Summa-Medalljä. Wønn awwa iwwa Wochä de Plønet stischt, siwwä Sunnä am Himml sinn, ä Affehitz iss, wønns schwil, driggänd un babbisch iss, krieg

