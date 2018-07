Wedekind lieferte die Vorlage

Anzeige

Tanz pur oder Abstraktes, das ist heute die Regel bei Ballettabenden, ein Handlungsballett, in dem mit Mitteln des Tanzes eine Geschichte erzählt wird, die Ausnahme. Eine dieser Seltenheiten ist jetzt beim Stuttgarter Ballett zu sehen: „Lulu. Eine Monstretragödie“ von Christian Spuck, zu der Frank Wedekind die Vorlage lieferte.

Affinität zu Handlungsballetten

Aber nicht etwa mit seiner „Lulu“- Tragödie, auf die sich Alban Berg in seiner Opernversion stützte, sondern mit dem Manuskript „Die Büchse der Pandora. Eine Monstretragödie“, das der Autor bereits 1895 an Albert Langen geschickt hatte, der aber den Druck der letzten beiden Akte nicht verantworten wollte. Christian Spuck, der 48-jährige Direktor des Zürcher Balletts, der seine Ausbildung als klassischer und moderner Tänzer an der Stuttgarter John-Cranko-Schule absolvierte, seine erste Choreographie 1998 bei der Stuttgarter Noverre-Gesellschaft kreierte, nachdem er ein Jahr zuvor als Tänzer beim Stuttgarter Ballett angefangen hatte, dessen Hauschoreograph er 2001 wurde, hat eine Affinität zu Handlungsballetten, von denen er inzwischen zehn abendfüllende vorgelegt hat.

Eines dieser Werke ist das dreiaktige „Lulu“-Ballett, in dem man der Titelheldin in Berlin, Paris und London begegnet. Dabei wird man Zeuge ihres Verhaltens gegenüber und ihren Verhältnissen mit Männern. Da treten die aus Frank Wedekinds Drama bekannten Gestalten auf: Schwarz, der Porträtist, den sie heiratet und der Selbstmord begeht, der Chefredakteur Dr. Schöning, den sie zur Ehe zwingt, ihr Liebhaber Rodrigo, den sie erschießt, der alte Schigolch, der zuletzt ihr Zuhälter wird, Alwa Schöning, mit, dem sie in einem eheähnlichen Verhältnis lebt und ihre Freier, einem derer Alwa zum Opfer fällt, aber auch die sie liebende Gräfin Geschwitz, die ebenso wie Lulu von Jack the Ripper ermordet wird.