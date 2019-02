Weibliche Perspektiven

Wieder einmal sind die „Begegnungen“ der Freunde und Förderer des Nationaltheaters im Theatercafé gut besucht. Die Schauspielerinnen Ragna Pitoll, Maria Munkert und Sophie Arbeiter sind jetzt zu Gast und tragen zu Beginn „Viviennis Molitrix“ vor, einen Text der Hausautorin Enis Maci, der im Dezember in der Kulturzeitschrift „Merkur“ erschienen ist. Er beleuchtet Mannheim aus verschiedenen Perspektiven, und der Perspektivwechsel ist auch Thema dieses anregenden Abends.

Shylock hätte sie gereizt

„Haben Frauen eine andere Sicht auf den Theaterbetrieb?“, stellt Schauspielintendant Christian Holtzhauer die Leitfrage. Kein einfaches Thema. Umso schöner, wie unverkrampft alle Beteiligten damit umgehen. Ja, es geht auch um Familie – Maria Munkert erwartet ein Kind –, aber längst nicht ausschließlich. „Warum dürfen Männer immer so tolle Sätze sagen und Frauen müssen verliebt schmachten?“, fragt Munkert. Sophie Arbeiter gibt zu, dass sie gerne in der Rolle des Shylock vorgesprochen hätte, sich dann aber für Maria Stuart entschieden habe: „Ich wollte eine Rolle spielen, die Macht verkörpert.“ Eine junge Zuschauerin fragt, was denn von ihr erwartet werde, sie bereite sich gerade auf ein Vorsprechen vor und die typischen Frauenmonologe sprächen sie nicht an.

Ragna Pitoll, die mit Wallenstein eine männliche Heldenfigur verkörpert hat, rät ihr: „Frag nicht nach Erwartungen, sonst hast du verloren. Mach das, was du für richtig hältst, wofür du einstehen kannst.“ Es ist eine Haltung, die alle drei Frauen ausstrahlen: Den eigenen Weg gehen, ohne ideologische Versteifung. Ein Glück, dass dieser Weg sie nach Mannheim geführt hat. kako

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019