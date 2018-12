Weihnachtliches in Mundart

Carl Orffs „Die Weihnachtsgeschichte“ wird als szenische Aufführung in Friedrichsfelder Mundart in der Johannes-Calvin-Kirche in Mannheim-Friedrichsfeld gezeigt. Neben Kantorei, Jugend- und Kinderchor seien das Weinachtsorchester und der Flötenkreis der Calvin-Kirche an der Aufführung beteiligt, teilten die Veranstalter gestern mit. Claudia Schwabe zeichnet für die musikalische Leitung des Konzerts verantwortlich. Der Eintritt zu dem Konzert, bei dem auch „Weihnachtslieder zum Hören und Mitsingen“ erklingen, ist frei. Um Spende zur Unterstützung der musikalischen Arbeit an der Johannes-Calvin-Kirche wird gebeten. lim

