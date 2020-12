Weiss, Toto und Ferry

Soll 2021 sein Schwetzinger Konzert nachholen: Bryan Ferry. © Wendt/dpa

Das Programm für Musik im Park 2021 vom 28. Juli bis 1. August ist komplett, inklusive eines kleinen Vorlaufs im Juni: Wie der Veranstalter Provinztour am Montag mitteilte, sollen mit den neuformierten Mainstream-Rock-Ikonen Toto (28.7.) und den Disco-Funk-Klassikern Kool & The Gang (31.7.) zwei große Namen der 1970er und 1980er im Schwetzinger Schlossgarten dabei sein. Deutschpopstar Wincent Weiss (30.7.) wird sein schon 2020 geplantes Konzert genauso nachholen wie der legendäre Ex-Roxy-Music-Frontmann Bryan Ferry (1. August). Während das für diesen Sommer angesetzte Gastspiel von US-Country-Star Brad Paisley entfällt, soll Max Giesinger seinen Schwetzinger Auftritt am 11. Juni nachholen. Dazu kommt ein Sarah-Connor-Konzert am 12. Juni.

Fläche kann vergrößert werden

Auf Nachfrage zeigt sich Provinztour-Chef Rolf Weinmann optimistisch, dass die Konzerte stattfinden und die internationalen Stars anreisen können: „Da ist die Hoffnung schon groß. Zumal wir im Schlossgarten die Möglichkeit haben, die Reihenabstände, das Stehplatzkontingent und die Gesamtfläche so zu vergrößern, dass es den dann geltenden Pandemie-Bestimmungen entspricht.“ jpk

Info: Karten online unter: provinztour.de

