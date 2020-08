Weitaus mehr als „nur“ sehenswert

Paare wie Anja und Michael kennen wir alle aus der Nachbarschaft oder haben wir im Freundeskreis: Beide um die Vierzig, beruflich erfolgreich, sie studierte Soziologin aus Stuttgart, jetzt in der Werbebranche, er aufstrebender Architekt aus Heidelberg, nach vielen Jahren in Berlin leben sie jetzt um die Ecke – in Würzburg.

Dem streng nach Corona-Regeln platzierten Publikum im Foyer des Sommerhäuser Torturmtheaters erzählen die beiden im Stück „Die meisten Afrikaner können nicht schwimmen“ im Theaterformat von exakt 60 Minuten ihre Lebensgeschichte. Eine Geschichte, die mit einem als Hochzeitsreise geplanten Segeltörn im Mittelmeer beginnt und in einer emotionalen Katastrophe endet.

Intensives Theater

Dazwischen liegt eine rasante und überaus packende Stunde intensiven Theaters, in der Katharina Friedl (Anja) und Armin Hägele (Michael) auf kleiner Bühne große Bühnenkunst zelebrieren. Der Torturm-erfahrene Regisseur Oliver Zimmer hat Holger Böhmes starken, weil trotz der Kürze vielschichtigen Text, mit leichter Hand und gleichzeitig hoher Konzentration inszeniert.

Nach zwei Prologartigen Warm-Up-Szenen nimmt das Stück mit einem auf dem Segelboot eingehenden Notruf sofort Fahrt auf: Plötzlich ist der Schlauchboot-Rest mit drei Afrikanern schon in Sichtweite. Eine Frau und zwei Männer werden mit der Rettungsstange auf die Yacht gezogen, mit Decken, Lebensmitteln und Wasser versorgt. „Bis dahin haben wir uns ganz ordentlich geschlagen“, klopfen sich die beiden Lebensretter verbal noch tüchtig auf die Schultern. Als alle Versuche, in englischer oder französischer Sprache die Kommunikation mit den Geretteten in Gang zu bringen, scheitern, keimen erste Zweifel bei Anja und Michael: Sind das wirklich Schiffbrüchige oder doch Schleuser, Zuhälter, Kriminelle gar, die es auf das Leben ihrer Retter abgesehen habe?

Kleine Details erhalten auf einmal große Bedeutung, rassistische und sexistische Stereotype brechen sich Bahn, die Sichtweisen und jeweils für wahr gehaltenen Blickwinkel auf die Vorkommnisse weichen immer mehr voneinander ab. Unter dem äußeren Druck, eine Entscheidung treffen zu müssen, verlieren sich die Gemeinsamkeiten. Wutentbrannt verlässt mal der Mann, mal die Frau den Raum, die brüchige Fassade der Beziehung fällt bei der Suche nach der „echten“ Wahrheit in sich zusammen.

Sie wollte längst die Beziehung beenden, er will unbedingt ein Kind mit ihr zeugen und verzweifelt an ihrer nicht enden wollenden Suche nach Selbstverwirklichung.

Und auch die Fassade der „zivilisierten und kultivierten Europäer“ geht blitzschnell in die Brüche, wenn es um die Frage „Wir oder die?“ geht.

Wie Autor Holger Böhme diese beiden Lügengebäude in „Die meisten Afrikaner können nicht schwimmen“ verknüpft und gleichzeitig zum Einsturz bringt, ist klug durchdacht.

Wie Regisseur Oliver Zimmer dieses Konstrukt ganz allmählich errichtet und mit sich steigerndem Tempo zerstört, ist großartig. Wie Katharina Friedl und Armin Hägele dieses Haus der Lügen und Selbstlügen bewohnen und, als schuldlos schuldig Gewordene, uns Zuschauer freimütig daran Anteil nehmen lassen, ist große Schauspielkunst. Wer von beiden letztlich die finale Entscheidung triff, und wie dieses Ende aussieht, darf natürlich hier nicht verraten werden. Genauso wenig wie man vorher wissen kann, wie man sich in einer Extremsituation verhält, ehe man nicht unmittelbar und persönlich damit konfrontiert ist. Weitaus mehr als sehenswert!

