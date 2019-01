Weite des stilistischen Spielraums

Fünf Saxofonisten, und niemand sonst auf der Bühne, spielen vor ausverkauftem Haus. Das sind zwar keine Besuchermassen, angesichts des Club-Formats von Ella & Louis im Rosengarten. Aber für das erste Mannheim-Gastspiel der FineFones reichte vor einigen Jahren das winzige Hinterzimmer eines Cafés noch völlig aus. Es darf wohl als Indiz gewertet werden: dafür, dass der Jazz beim viel beschworenen breiten Publikum der Stadt allmählich an Attraktivität gewinnt.

Die ihnen zuteil werdende Beachtung haben die Fünf um Saxofonist Peter Lehel jedenfalls verdient. Der Karlsruher ist der musikalische Kopf der Gruppe. Nicht nur, weil er mit dem Sopransaxofon das der Tonlage nach höchste Instrument der Saxofonfamilie bläst und damit oft genug die führende Melodiestimme übernimmt.

Er geht einen Schritt voraus

Lehel hat darüber hinaus alle Stücke der FineFones arrangiert und die meisten auch komponiert. Dabei nutzt er den weiten stilistischen Spielraum, den die Pioniere des Genres um 1980 definiert haben: das „schwarze“ World Saxophone Quartet mit freier Improvisation über tänzerische Funky-Themen und das „weiße“ Quartett ROVA mit ebenso klangsensiblen wie komplexen Partituren, die an der modernen E-Musik geschult waren.

In dieser Hinsicht geht Lehel noch einen Schritt weiter, greift zurück bis zu einer Tonfolge aus der Feder von Johann Sebastian Bach, und ähnlich traditionelle Ideen wie etwa kanonartige Strukturen sind seinen sorgfältig gesetzten Arrangements ebenfalls nicht fremd. Immer jedoch atmen die Stücke den swingenden Puls des Jazz, verklanglicht zumeist durch Ostinato-Figuren von Pirmin Ullrich auf dem Bariton, dem Instrument am tiefen Ende des Saxofon-Spektrums.

Und darüber kommt die jazzübliche Improvisation auch nicht zu kurz, in Solo-Passagen von Christian Steuber am Tenor, Olaf Schönborn an Tenor und Alt sowie Peter Lehel selbst am Sopran. Dass ihre Beiträge keineswegs abfallen gegenüber den boppig geprägten Alt-Soli von US-Saxofonist Jim Snidero, sei als Fazit eines geglückten Konzertabends eigens vermerkt. swm

