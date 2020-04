Weiter Warten auf Welterbetitel

Die Entscheidung über die Aufnahme der Darmstädter Künstlerkolonie Mathildenhöhe in die Unesco-Welterbe-Liste verzögert sich. Das Auswärtige Amt habe darüber informiert, dass wegen der Corona-Krise die Welterbekonferenz vertagt worden sei, hieß es in einer Mitteilung der Stadt Darmstadt. Ein neuer Termin solle zeitnah bekannt gegeben werden. Die 44. Welterbekonferenz hätte ursprünglich vom 29. Juni bis zum 9. Juli im chinesischen Fuzhou stattfinden sollen.

„Die Absage der Welterbekonferenz in China, bei der auch über einen künftigen Welterbestatus unserer Stadtkrone, der Mathildenhöhe, entschieden werden sollte, ist bedauerlich, aber in Anbetracht der derzeitigen Umstände absolut nachvollziehbar“, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne). „Unsere Anstrengungen, mit denen wir in den vergangenen Jahren auf die Entscheidung hingearbeitet und unser Projekt mit Leben gefüllt haben, lassen dadurch aber nicht nach.“ Man sei zuversichtlich, dass es zu einem späteren Zeitpunkt, „zu der von uns erhofften Entscheidung kommen wird“.

Eins von zehn Kriterien erfüllen

2011 ging Darmstadt in die Offensive und meldete Interesse für eine Welterbebewerbung an. Seither fließen Millionen Euro in das Projekt. Für die Sanierungsarbeiten hatte die Stadt zum Jahresanfang eine Investitionssumme von insgesamt fast 44 Millionen Euro angegeben, davon mehr als 34 Millionen alleine aus der Stadtkasse. Der Löwenanteil fließt mit rund 24,5 Millionen Euro in die Ausstellungshallen.

Das Entscheidungskomitee für das Welterbe betrachtet ein Gut als von außergewöhnlichem universellen Wert, wenn mindestens eins von insgesamt zehn Kriterien erfüllt ist. Darmstadt sieht mit der Mathildenhöhe gleich drei Merkmale als gegeben an. Unter anderem sieht die Stadt das von insgesamt 23 Künstlern mit unterschiedlichen Berufen geschaffene Ensemble als eine Gruppe von Bauwerken, verbunden mit Gärten, Skulpturen, Innenarchitektur und Design, das Entwicklungen zum Beginn des 20. Jahrhunderts in einmaliger Vielfalt zum Ausdruck bringt.

Derzeit umfasst die Liste des Unesco-Welterbes 1121 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern, 46 davon liegen in Deutschland, davon wiederum sechs in Hessen. dpa

