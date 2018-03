Weiterer Zeuge nötig

Anzeige

Der Ärger war groß, als Andreas Baumgartl seine Bilder zurückbekam. Verwaschene Gesichtszüge, abgetragene Farbe, Stellen, an denen die Leinwand durchschimmert: Laut dem Münchner Galeristen hat ein Restaurator vier Kunstgemälde in seinem Besitz zerstört oder zumindest erheblich beschädigt. Deshalb will er Schadenersatz. Unter den Gemälden ist auch ein Bild des Malers Carl Spitzweg. Der Rechtsstreit zieht sich seit Jahren. Gestern hat das Oberlandesgericht München (OLG) beschlossen, dass ein weiterer Zeuge vernommen werden soll.

Der Gutachter soll dazu aussagen, ob er bei einer „augenscheinlichen Überprüfung“ des Spitzweg-Gemäldes „Der Schreiber“ im November 2010 festgestellt hat, dass das Bild durch starke Reinigung zumindest die obere Malschicht weitgehend eingebüßt hat. Das Gericht will den Prozess am 4. April fortsetzen. Dann soll der Zeuge in Anwesenheit zweier anderer Sachverständiger vernommen werden.

Der beklagte Restaurator weist die Vorwürfe des Galeristen zurück. Die Bilder seien schon vorher in einem schlechten Zustand gewesen, hatte sein Anwalt im Januar vor Gericht gesagt.