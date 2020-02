Weiträumige, opulente Klangarchitektur

Gustav Mahlers extrem lange dritte Sinfonie d-Moll erklang im vierten Sinfoniekonzert des Philharmonischen Orchesters im Würzburger Kiliansdom.

Es stand unter dem Motto „Eine ganze Welt“. Der Komponist äußerte sich zu diesem Werk: “ Symphonie heißt mir eben mit allen Mitteln der vorhandenen Technik ein tönendes Abbild der Welt aufzubauen.“

Einen tönenden Kosmos also, in dem alles seinen Platz hat: von der unbeseelten Materie über Pflanzen, Tiere, Menschen und die Engel bis hinauf zur göttlichen Liebe.

Musik im Breitbandformat

Eine Schöpfungssinfonie par excellence, gleichsam eine Musik im Breitbandformat. Damit erklärte der Komponist die nie dagewesenen Ausmaße dieses symphonischen Monsters. In Mahlers Dritter findet sich ein breiter Raum von Klängen: Militärmärsche in roher Gewalt, kreischende Holzbläser in schrillen Farben, Volkslieder, Kinderlieder und Naturlaute.

Entsprechend spektakulär ist der Aufwand.

Neben dem opulent ausgestatteten Sinfonieorchester sangen die Würzburger Domsingknaben, die Mädchenkantorei am Würzburger Dom, der Damenchor des Mainfranken Theaters und der Mezzosopran der Alessandra di Giorgio, die durch Wärme ihrer Stimme und durch stilistisch einwandfreie musikalische Ausgestaltung des Textes beeindruckte.

Die Gesamtleitung lag in Händen von Enrico Calesso. Mahler verbindet diese weitflächig angelegte Sinfonik mit seinen Vertonungen der romantischen Gedichtsammlung „Des Knaben Wunderhorn“ und mit tiefenpsychologischen Gedanken aus Friedrich Nietzsches Roman „Also sprach Zarathustra“.

Melodien tänzeln

In dieser Sinfonie tänzeln Melodien, dröhnt Militärmusik, vermischen sich mystische Töne mit leichter Tanzmusik. Aus unterschiedlichsten Musiksprachen und Affekten baut Mahler tatsächlich eine ganze Welt. In ihr finden sich mehrere Modelle der musikalischen Gattung, auch solche, die in einer Sinfonie eigentlich nichts verloren haben: von einfachen volksliedartigen Melodien bis zu derben Klängen einer marschierenden Blaskapelle.

Das derartige Kaleidoskop von eigenartigen Harmonien, von motivischer Verarbeitung, krassen Misstönen und bezaubernd sanft fließenden Bewegungen, wusste Calesso zu einer spannenden Einheit zusammenzufassen, sodass über eineinhalb Stunden lang kein Augenblick von Langeweile auftrat, sondern Neugier auf das, was da musikalisch noch vorzukommen war.

Dem Dirigenten gelang es, diese Entwicklung mit ihren zahlreichen feinen Nuancen und bombastischen Bläsereinwürfen dem groß besetzten Orchester mit voller Hingabe und Emotion rege zu entlocken.

Die Mezzosopranistin Alessandra di Giorgio und die klangschön agierenden Chöre krönten mit ihrem Gesang die Mahlerschen Intentionen.

Gelungene solistische Einlagen

Frappierend war die differenzierte klangliche Behandlung des Orchesters mit seinen gelungenen solistischen Einlagen auf der Violine (Franz Peter Fischer), dem Posthorn (Markus Mester) und der Posaune (Karapet Harutyunyan). Bei aller orchestralen Wucht inspirierte Calesso die Orchestergruppen zu hoher Brillanz, von verhaltener Transparenz bis zum extremen Fortissimo, das den weiten Raum des Doms, prachtvoll untermauert durch die Pauken, durchflutete.

Komplexe Verflechtungen

Mit dem Temperament und den weit ausholenden Bewegungen des Dirigenten, sozusagen als übertragene Choreografie der Musik, war die Durchhörbarkeit einer so weiträumigen Klangarchitektur mit ihren komplexen Verflechtungen oberstes Musikantenprinzip. Langer Beifall im gut besuchten Kiliansdom.

