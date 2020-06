Welterbe im Internet

Die deutschen Welterbestätten haben den Unesco-Welterbetag am Sonntag erstmals überwiegend mit digitalen Angeboten begangen. Unter dem Motto „Welterbe verbindet“ beteiligte sich die Mehrzahl der 46 Stätten in Deutschland an dem Tag. Auf der neuen Webseite „www.unesco-welterbetag.de“ war eine Erkundung von Welterbestätten möglich, die aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie nicht oder nur schwer zugänglich sind.

Drei Besuchsorte in Lorsch

Neben den digitalen Angeboten öffneten aber auch mehrere Stätten unter besonderen Schutzmaßnahmen. Im Kloster Lorsch konnten am Welterbetag das Museumszentrum, die Königshalle und das Schaudepot Zehntscheune besucht werden. Zudem gab es Führungen durch den Grumsiner Forst in Brandenburg. Auch das Besucherzentrum der Hamburger Speicherstadt und des Kontorhausviertels waren geöffnet.

Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, zog eine positive Bilanz. Nicht nur eine, sondern gleich mehrere Welterbestätten an einem einzigen Tag erleben zu können, habe einen ganz besonderen Reiz, erklärte sie am Sonntag. Sie sei beeindruckt, wie viele Menschen diese Chance genutzt und sich an den Aktionen zum Unesco-Welterbetag beteiligt hätten. „Sie zeigen uns, dass Welterbe wirklich verbindet“, sagte sie. Dieses Ausnahmejahr werde den Tag verändern, wenn er 2021 hoffentlich wieder analog, aber auch digital stattfinden werde. epd

