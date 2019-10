Weltklasse-Cellist Mischa Maisky in Mannheim umjubelt

Natürlich weiß Mischa Maisky genau, was er im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens vor sich hat: ein Werk, das nicht nur Herzenstöne verlangt, sondern auch einen klaren Verstand, der begreift, wie transparent und von Trivialitäten unbelastet diese Musik angelegt ist. Zu Robert Schumanns Lebzeiten mochte das Cellokonzert niemand spielen. Vermutlich waren damals seine kühnen, oft auch spröden Bewegungsimpulse, zumal im enorm schwierigen dritten Satz mit seinen raschen Läufen und den weiten Intervallsprüngen, nicht jedermanns Sache.

Wenn Maisky nach den einleitenden, melancholisch gestimmten Bläserharmonien das Hauptthema entfaltet, seinen Ton beglückend aufblühen lässt, um eine der schönsten Stellen der Cello-Literatur angemessen zu artikulieren, dann umkreisen er und die Mannheimer Philharmoniker unter der Leitung von Boian Videnoff sofort jene Gedanken- und Gefühlswelt eines Komponisten, der reflektierendes Ich und die Träume einer romantischen Gegenwart konsequent zusammenführt. Dass zu ihr düstere Schatten und eine tiefbohrende, manchmal überhitzte Kontrast-Dramaturgie gehören, erfährt man beim Solisten rasch.

Bedeutsame Augenblicke

Hinreißend der langsame Teil. Maisky und das ihn vorzüglich begleitende Orchester verschenken keine Details, jeder Augenblick wird bedeutsam, jede noch so winzige Veränderung erhält Gewicht, zeugt von Notwendigkeit und kompositorischer Logik. Der Künstler als Prophet des Schönen. Was Maisky zum Auftakt der Jubiläumssaison der Mannheimer Philharmoniker, die vor zehn Jahren im Musensaal ihr Debütkonzert gaben, auf seinem Instrument vermag, ist überwältigend.

Alles klingt selbstverständlich (und ist es doch nicht): der makellose Ton, die Mühelosigkeit, der aufmerksame, feinsinnige Umgang mit melodischer Süße und subtilen Klangnuancen, zumal in der späteren Zugabe, aus dem „Karneval der Tiere“ („Der Schwan“) von Camille Saint-Saëns.

Hier, aber auch im Finalsatz des Cellokonzertes prägt eine sensibel abgestimmte Balance das Zusammenspiel zwischen den „Mannheimern“ und Maisky. Man hört und spürt die bisweilen verstörenden Widerstände im Fluss der Musik, rätselhaft isolierte Passagen, als wolle Schumann die zuvor berührenden Bildern einer bergenden Geschlossenheit phasenweise wieder aufheben.

Zum Schluss Dvoráks neunte Symphonie, „Aus der Neuen Welt“. Schon fast ein Selbstläufer mit programmierter Erfolgsgarantie.

Seine überbordenden Melodien, das schwungvolle Pathos und jene zündende Folklore, die der Komponist seiner tschechischen Heimat, aber auch dem dreijährigen Amerika-Aufenthalt verdankt, haben dem Werk in den Konzertsälen der Welt längst eine Spitzenposition gesichert.

Das schwelgt und wogt, verkündet kompositorische Lust und einen ausgeprägten Sinn für klangliche Ereignisse. Doch Boian Videnoff und die Mannheimer Philharmoniker verlassen sich nicht allein auf die Fülle herrlicher Einfälle, sie erzählen uns auch von den formalen und strukturellen Bezügen dieser Symphonie, von dem, was sie rhythmisch antreibt und wie ihre kontrastreichen Spannungen entstehen.

Zehn Jahre nach der Uraufführung von Dvo?áks „Neunter“ 1903 in New York schockierte Igor Strawinsky das Pariser Publikum mit seinem „Sacre“ und löste zugleich einen der größten Skandale der Musikgeschichte aus.

Atemberaubender Urknall

An dieses Geschehen, das ein neues musikalisches Zeitalter einläutete, knüpft die US-amerikanische Komponistin Fang Man, derzeit Composer in Residence der Mannheimer Philharmoniker, bewusst an. Jedenfalls steigert sie in ihrem sechsminütigen, brillant instrumentierten Stück „Noir“ jene archaische Gewalt, die Strawinsky über Nacht berühmt und berüchtigt werden ließ. Ein mitunter ohrenbetäubender, aber auch atemberaubender Urknall à la Hollywood, dessen brodelnde, ekstatische Energien im Unterschied zum kosmischen „Schöpfungsvorgang“ allerdings zu nichts Beständigem führen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.10.2019