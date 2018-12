Weltklasse im Wohnzimmer

Am Ende, beim italienischen Gassenhauer „Volare“, wird im Publikum zwanglos mitgesungen. Einige, es sind wohl Landsleute der Musiker vom Italian Organ Trio, kennen den Text sogar im Original. Ein geradezu familiäres gemütliches Beisammensein beim Jazz – das spricht für die Wohlfühl-Atmosphäre im Club Ella & Louis, der sich zum Wohnzimmer für Mannheims Jazzfans zu entwickeln scheint. Die drei auf der Bühne, an Orgel, Gitarre und Schlagzeug tragen auch das Ihre dazu bei an diesem Abend. Sie haben mehr als nur eine heimatliche Weise im Repertoire, vom Volkslied aus Neapel bis zu dem zarten Liebeslied, das Nino Rota einst für die Film-Reihe „Der Pate“ komponierte. Alles aber wird jazzmäßig aufbereitet. „O Sole Mio“ zum Beispiel bringt das Trio in Anlehnung an ein Big-Band-Arrangement à la Count Basie, mit harten Übergängen von leisen zu sehr lauten Tönen.

Für den Organisten Alberto Marsico ein gefundenes Fressen, um die enorme dynamische Bandbreite seines Instrumentes mal voll auszukosten. Und die vielfältigen Klänge der Hammond-Orgel erkundet er an einem handlichen Instrument aus italienischer Produktion in jedem Stück aufs Neue. Dabei zeigt schon sein Ton für Ton einzeln kommentierender Gesichtsausdruck, dass da nichts Einstudiertes abgespult wird, sondern einer wirklich auf musikalische Entdeckungsreise geht.

Schnelle Auffassungsgabe

Gitarrist Lorenzo Petrocca aus Stuttgart, als einziger der drei in Deutschland aufgewachsen, erweist sich in schnellen Tempi als rasanter Sprinter übers Griffbrett, wobei er sich gerne mal festbeißt in mehrfach wiederholten kleinen Tonfolgen – eine moderne Spielart von Riff-Strukturen, die der Souljazz-Tradition der Orgelcombos entstammen. Die Melodien von Balladentiteln wiederum interpretiert und variiert Petrocca mit einem wunderbar „mürben“, hoch sensiblen Ton auf der Gitarre. Dann gibt’s noch Tommy Bradascio am Schlagzeug: ein Weltklasse-Drummer – gesegnet mit wahren Wirbelwind-Fertigkeiten und ebenso rascher Auffassungsgabe, der in jeder Sekunde sein Metier über bloßes Begleiten weit hinaushebt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018