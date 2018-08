Weltmusik mit steirischer Prägung

Hubert von Goiserns abenteuerliche Flussfahrt der "Linz Europa Tour" ist nun vorbei, aber die Energie, die Spielfreude und die Freude an der Begegnung mit anderen Musikern und Menschen wird weitergetragen ins Jahr 2009. Voller Spielfreude zeigte sich der 56-jährige Österreicher mit seiner Band am Samstag im mit 1500 Besuchern ausverkauften Congress Centrum in Würzburg.

