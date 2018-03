Anzeige

„Trennungslinien wollen wir nicht haben“, sagt der Bläser Mulo Francel. Und beim Mannheimer Konzert ist ohnehin kein Platz dafür, denn auf der Feuerwachen-Bühne geht es fast so dicht gedrängt zu wie im rappelvollen Saal. Neun Leute stehen oder sitzen auf dem Podium, vier kommen von Francels Gruppe Quadro Nuevo, fünf sind Mitglieder des Weltmusikensembles Cairo Steps. Ihre Mission heißt „Brücken bauen“ – Basem Darwisch, ein Ägypter, der in Heidelberg Ägyptologe wurde, in der Alten Feuerwache allerdings die Kurzhalslaute Oud bedient, gibt dieses Motto aus. Es ist durchaus politisch zu verstehen, musikalisch aber noch verständlicher: Die Brücken sind breit ausgebaut, es ist eine Ägypten-Reise, die den Zuhörer immer wieder in ein voll klimatisiertes, komfortabel ausgestattetes Hotel zurückgeleitet.

Balladeske Atmosphäre

Weltmusik zum Wohlfühlen, die nicht immer tief geht. Die Musiker, sympathisch selbstironisch, reden von „vertonten Reiseführern“. Selbst ein Stück über den Todesflieger Ikarus führt nicht zum Absturz, es versinkt nur wohlig-suggestiv in balladesker Atmosphäre. Nahezu genial ist eine morgenländische Erik-Satie-Hommage, die eine der „Gnossiennes“ des Komponisten-Unikums verarztet, aus gutem Grund: Schon das Satie’sche Original verwendet orientalische Melismen.

Ein Nonett instrumentaler Alleskönner steht da auf der Bühne, auch solistisch hat es mehr als Appetithäppchen zu bieten. Mulo Francel etwa lockt mit cremig weichem Saxofon- und Klarinettensound, Andreas Hinterseher mit in edelster Melancholie getränkten Exkursionen am Akkordeon. Einen blonden Harfenengel gibt es auch: Evelyn Huber lässt mit ihrem selbstbewussten Spiel indessen sämtliche Klischees Makulatur werden. Während die schärfsten orientalischen Aromen aus nahöstlichem Gebläse strömen: Rageed William setzt dafür die Flöten Nay und Duduk ein.