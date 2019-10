Weniger wäre mehr

Es war der erste Roman, den der 1967 in Hannover geborene Morten

Feldmann 2004 veröffentlichte, der nach einem Publizistik-Studium beim Film und Fernsehen arbeitete, Drehbücher schrieb

und seit 2001 in der Nähe von Los Angeles lebt. „Der perfekte Mann“, so der Titel dieses Romans, wurde 2007 im Theater in der Basilka in Hamburg, unter der Regie und in der Bühnenbearbeitung von Gunnar Dreßler, uraufgeführt. Jetzt ist dieser Monolg, in Szene gesetzt von Christian Marten-Molnár, auf dem Theaterschiff Heilbronn zu sehen.

Sebastian Busch heißt der Titelheld, der sich zunächst als der perfekte Mann mit guten Eigenschaften vorstellt. Da hört man denn: „Ich neige nicht zur Gewalt, ich bin nicht der ideale Ehemann, ich bin ein Traummann, mein sexueller Appetit hält sich in Grenzen, eigentlich bin ich ja kein richtiger Mann, ich bin ein guter Zuhörer und pflegeleicht, ich arbeite daran Gefühle zu zeigen“.

Obwohl das alles angeblich gute Eigenschaften sein sollen, was man im einen oder anderen Fall bezweifeln kann, ist Sebastian Busch noch immer Single. Das ändert sich, als seine Chefinden Agenten für Film- und Fernsehschauspieler, der in dieser Position doch eigentlich längst eine zu ihm passende Frau gefunden haben müsste, kurzerhand mit der Nachwuchsschauspielerin Sabine verkuppelt.

Damit ändern sich aber auch das Thema und der Text des Monologs. Denn nun erzählt der perfekte Mann nicht mehr in erster Linie von sich

selbst, sondern von Sabine, deren Eigenschaften und seiner Beziehung zu ihr. Und da erfährt man dann, dass er eigentlich immer in ihrem Schatten steht. Er ist ihr, die stets im Mittelpunkt steht, in jeder Beziehung unterlegen. So begleitet er sie auch nicht mehr auf Partys, vielmehr

fürchtet er immer mehr, dass sie ihn verlässt. Da er sie aber liebt, geht es noch längere Zeit gut. Doch dann hat Sabine mit einem Kabarettprogramm Erfolg, der zum Teil auf Witzen beruht, die sie über ihn und sein Verhalten macht.

Jetzt hat er sozusagen die Schnauze voll und der perfekte Mann sagt schließlich: „Jetzt will ich auch nicht mehr“. Das ist dann das Ende vom Lied. Dieses Lied, das da als Monodrama gesungen wird, ist im Grund selbst nur ein in die Länge gezogenes Kabarettprogramm aus allerlei Ingredienzien, die nicht immer zusammenpassen. Oder mit anderen Worten, Sebastian Busch kommt bei seinen Betrachtungen über den perfekten Mann vom Hundertsten ins Tausendste und verliert immer wieder den roten Faden. Auf dem Theaterschiff Heilbronn steht diesmal auf der kleinen Bühne viel herum, dessen es eigentlich gar nicht bedarf. Doch so will man vielleicht Theateratmosphäre schaffen, ebenso wie mit den verschiedenen Kostümen von Katharina Flubacher, die der Protagnist zu tragen hat. Weniger wäre in diesem Fall mehr. Das betrifft auch die um optische Abwechslung bemühte Regie von Christian Marten-Molnár.

Und so will auch Udo Grunewald in der Titelrolle den perfekten Mann durch Komödiantik sichtbar machen, der im Grund bei dieser Textvorlage eigentlich nur einiges zu sagen hat, das aber nicht unbedingt durch ein irgendwie geartetes Spiel verdeutlicht werden muss. Und so sind auch die Kontaktaufnahme mit dem Publikum und das Spiel mit ihm überflüssig. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019