Als fünftes Musiktheaterstück seiner Karriere als Opernregisseur präsentiert der 35-jährige, vom Film kommende Axel Ranisch, der als solcher bisher nur an der Bayerischen Staatsoper in München gearbeitet hat, in der Staatsoper Stuttgart Sergej Prokofjews „Die Liebe zu den drei Orangen“ in deutscher Sprache. Wenn Serge] Prokofjew auch in seiner Autobiografie im Hinblick auf seine 1919 entstandene, 1921 von der Opera Company Chicago in französischer Sprache uraufgeführten Oper „L’amour des trois orange“ bemerkte: „Ganz besonders reizte mich das Szenische“, so gilt in dieser Hinsicht für die Stuttgarter Aufführung: Etwas weniger wäre mehr gewesen!

Die Quelle der Geschichte ist Carlo Gozzi Commedia dell’arte „L’amore delle tre melarance“ aus dem Jahr 1761, die direkte Angriffe auf Gozzis Widersacher Carlo Goldoni enthält und der äußere Anlass dafür war, dass dieser ein Jahr später seine Heimat verließ und nach Frankreich ging.

Eine Bearbeitung dieses Märchenspiels war in einer Zeitschrift abgedruckt, die Wsewolod Meyerhold zwischen 1914 und 1916 unter dem Titel „Die Liebe zu den drei Orangen oder Doktor Dapertuttos Magazin“ herausgegeben hat. Auf dieser Bearbeitung fußt das vom Komponisten selbst verfasste Libretto.

Handlungen verwoben

Damit sind auch schon die literarische Verwandtschaft der Oper zu E.T.A. Hoffmann und die musikalische zu Jacques Offenbach aufgezeigt. „Die Liebe zu den drei Orangen“ ist ein Märchenspiel, in dem drei Handlungen ineinander verwoben sind. Märchengestalten, wie der Prinz und Truffaldino, hängen von unterirdischen Mächten, wie dem Zauberer Celio und der Hexe Fata Morgana, ab. Zehn Sonderlinge kommentieren das Geschehen, in dem Fantastisches mit Realem, Groteskes mit Tragischem verquickt sind. Sergej Prokofjew plädiert mit dieser Arbeit für eine Renaissance der Opera buffa, seine Zielscheiben sind die romantische Oper und das Musikdrama.

„Das Lachen ist die Hauptperson“, schrieb schon 1934 der sowjetische Musikwissenschaftler Boris Assafjew, und er führte dann weiter aus: „In der Liebe zu den drei Orangen“ werden belacht: Der satte Bürgersinn, die Königswürde, die Wichtigtuerei der Doktoren, Mystik und Magie, höfische Verschwörungen und Intrigen und im Zusammenhang damit auch alle Methoden und Prinzipien des seriösen Dramas und der Tragödie“.

In Stuttgart gibt es nun auch viel zu lachen. Doch worüber kann man lachen und zuweilen eher weinen? Das Motto für den Regisseur Axel Ranisch und seine Mitarbeiter liefert Goethe: „Ihr wisst, auf unsern deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag; drum schonet mir an diesem Tag Prospekte nicht und nicht Maschinen“. Auf jeden Fall ist immer etwas los. Denn der Regisseur Axel Ranisch hat unzählige Einfälle und damit stopft er den Gang der Handlung voll, wenn diese dadurch auch nicht transparenter, sondern eher unverständlicher wird.

Doch das spielt in diesem Fall nicht die entscheidende Rolle. So gibt es zu den häufig übertriebenen Aktionen der Darsteller auch jede Menge Projektionen, etwa von tanzenden Spielkarten. Sogenannte Action ist Trumpf, wenn diese auch nicht nur einmal in Klamauk ausartet. Doch Spaß muss sein! Die musikalische Leitung dieses Gaudi-Spektakels hat der Argentinier Alejo Pérez, designierter Generalmusikdirektor der Flämischen Oper. Dieter Schnabel

