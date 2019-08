Wenn alles „kwantifziert“ wird

Künstliche Intelligenz ist eines der zentralen Debattenthemen in den Feuilletons vieler Zeitungen. Seit der Premiere von Philipp Löhles Stück „Die Mitwisser“ im Sommerhäuser Torturmtheater kann jetzt auch die Region mitdiskutieren. Aber keine Angst, die temporeiche Inszenierung von Ercan Karacayli präsentiert den Zuschauern keine unverständliche Theorien, sondern eine kurzweilige, teilweise aberwitzige Farce über eine nicht ganz ferne Zukunft.

Denn Löhle, mehrfach ausgezeichneter Dramatiker, spinnt die technischen Möglichkeiten der Gegenwart weiter: In der Welt seines Stückes übernimmt der freundliche, immer einen Rat wissende und aus jeder verzwickten Situation einen logischen Ausweg findende Herr Kwant (Martin Herse) zunehmend die Lebensgestaltung seines Auftraggebers. Er ist so sympathisch und menschlich gezeichnet, dass man sein auf künstlicher Intelligenz basierendes Maschinenwesen glatt vergisst. Theo Glass (Norbert Ortner) ist von Beginn an begeistert vom netten Begleiter, der ihm sowohl die Hausarbeit erleichtert und ihn im Job deutlich effektiver macht, aber auch privat ein dufter Kumpel ist, mit dem man mal auf die Piste gehen oder sich über Affären austauschen kann. Seine Frau Anna (Anna Bomhard) ist erst deutlich zögerlicher, hinterfragt die kostenfreie Nutzung des immer unverzichtbarer werdenden Helfers und ist mehr als entrüstet, als Herr Kwant auch noch im ehelichen Schlafzimmer zugegen ist.

Doch kurz darauf hat sie ihren „eigenen“ Kwant (Malene Becker), der ihr als erstes bei der Erstellung ihres Persönlichkeitsprofils behilflich ist. Und das ist erst der Anfang der wundersamen Vermehrung der Kwants. Ihr zahlenmäßiges Wachstum geht einher mit der Ausweitung ihrer Tätigkeitsfelder: alle Lebensbereiche werden „kwantifiziert“, die Maschinen übernehmen die Vorherrschaft über das Denken der Menschen. Auf der Bühne entwickelt sich daraus ein turbulentes Spiel zwischen realer und virtueller Welt, das den vier Darstellern häufige Rollenwechsel abverlangt. Die dabei aufgeworfene Frage, wie die Macht, die Maschinen über den Alltag schon haben oder noch bekommen werden, zurückgeschraubt werden kann, muss jeder Zuschauer für sich selbst beantworten. Den dafür nötigen Diskussionsstoff liefertPhilpp Löhle bestens verpackt mit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019