Wenn das Waldhorn ruft

Ganz im Zeichen des Horns stand der Konzertabend beim Mozartfest Würzburg mit dem Orchestre de la Suisse Romande, auch wenn nicht eines der vier von Mozart komponierten Hornkonzerte auf dem Programm stand. Beim Hauptkonzert im Kaisersaal brillierte Christoph Eß, Solohornist der Bamberger Symphoniker, mit György Ligetis Werk „Hamburgisches Konzert für Horn solo und Kammerorchester“. Mit bewundernswerter Leichtigkeit bewältigte er mit einer fesselnden Interpretation alle Klippen der Komposition, in der dem Solo-Horn vier unterschiedlich gestimmte Naturhörner im Orchester zur Seite standen.

Chefdirigent Jonathan Nott, der sich in neuer Position vorstellte, rang mit dem Orchestre de la Suisse Romande um eine Antwort auf die Frage, warum der erst 17-jährige Mozart in seiner ernsten und tragischen Sinfonie g-Moll KV 183 völlig andere, teils dissonante Töne als bisher in seinen Sinfonien anschlug. Vier Hörner trugen zu dramatischen, ja schmerzlichen Eindrücken bei und selbst das Menuett kam eher derb und kernig daher. War diese spürbare Leidenschaft nicht Romantik in Reinkultur? Neben Mozart schrieben andere Komponisten Sinfonien in g-Moll, eine Tonart, die damals einfach in Mode war.

Einen weiten Sprung machte das Genfer Orchester nach der Pause mit der Sinfonie Es-Dur KV 543, die Mozart drei Jahre vor seinem Tode schrieb und schon im frühen 19. Jahrhundert den Beinamen „Schwanengesang“ erhielt. Zu hören war ganz und gar nicht ein Abgesang. Das Spätwerk wurde von den Genfer Musikern energiegeladen, voll graziler Beschwingtheit mit volksliedhaften Themen und im reizvollen Dialog von Streichern und Bläsern vorgetragen. Eingebettet zwischen Mozarts Sinfonien wurden mit György Ligetis Werk „Hamburgisches Konzert für Horn solo und Kammerorchester“ neue Klangwelten mit vier Naturhörnern so intensiv in den Kaisersaal gezaubert, dass die Kronleuchter sich leicht zu drehen begannen und ohne Instrumente „Plocks“ wie von Regentropfen zu hören waren. Der traumhafte Auftritt von Christoph Eß mit einem Natur- und dem modernen Ventilhorn wurde stürmisch bejubelt. Er bestach mit der enormen Klangfülle des Horns, die füllig, dann samtig-weich war und bis zu den hohen Tönen mit enormer Leuchtkraft Schärfe reichte.

Gleich zwei Mitwirkende fielen für die „Nachklänge“ im Fürstensaal aus. Statt Holger Slowik führte Hansjörg Ewert vorzüglich in beide Konzerte ein. Zugleich entschädigte er mit dem Gedicht „Nacht“ von Joseph von Eichendorff für den kurzfristigen Ausfall des Klangregisseurs mit „Double Bind?“ von Unsuk Chin. Deren Lehrer György Ligeti komponierte anlässlich des Brahms-Jahres 1982 als Auftragswerk ein Horntrio, das er „Hommage à Brahms“ nannte. Hornist Gabriel Trottier, Jacobo Hernández Enríquez (Violine) und Kathrin Isabelle Klein (Klavier) trugen es mit spürbarer Leidenschaft vor, bis am Ende die Hornklänge – im Kontrast zu Klavier und Violine – in kaum noch hörbaren Tiefen verebbten. „Das Waldhorn ruft, als rief’s nach dir“ schreibt der Dichter und Trottier ließ das Waldhorn so intensiv erschallen, dass die Klaviersaiten plötzlich nachzuschweben begannen. Ein magischer Abend, der dank der Zugabe von Jonathan Notts Orchester mit dem vierten Satz von Ligetis „Concert Românesc“ erst spät endete. Felix Röttger

