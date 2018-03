Wenn der Rausschmiss mittels Kettensäge erfolgt

Anzeige

Breitbeinig steht sie da, als wäre sie einem Heimwerker-Werbespot für militaristische Abrisskommandos entsprungen: Junior, die Tochter des Immobilienmoguls Hanussen, sieht mit stählern-starrem Blick eine „Neue Zeit“ heraufdämmern, in der „zahlungsunwillige Mietlinge“ abgeschafft werden und „nur noch Kaufkraft“ zählt.

Und wenn es darum geht, die verbliebenen Bewohner aus dem heruntergekommenen Mietshaus ihres (von Junior geschassten) Vaters zu vertreiben, setzt sie lieber auf die Tatsachen schaffende Kraft der Kettensäge als auf konziliante Überredungskunst. Jenes baufällige Bauwerk wird in Carsten Brandaus famoser Schauspiel-Groteske „Palastica“ am Mannheimer Theaterhaus G 7 noch von zwei Ehepaaren bevölkert: Albert und Colette Hase (Jo Schmitt und Fiona Metscher) sowie Rosa und Kaspar Kleinschmitt (Irina Maier, Björn Luithardt). Erstere sollen gehen, Letztere wollen es eigentlich auch, stellt ihnen eine ominöse Vereinbarung mit Hanussen doch eine Ersatzwohnung in Aussicht.

Skurriles Figurenkabinett

Aber alle werden bald in einen Konflikt treten, der in Blutfontänen und abgetrennten Gliedmaßen kulminiert (was indes nicht gezeigt, sondern von den Darstellern erzählt wird). Unter der Regie von Inka Neubert hat bei der Uraufführung ein stupend aufspielendes Ensemble zusammengefunden, das Brandaus skurriles Figuren-Kabinett mit prächtigem Leben erfüllt: Neben Junior (Ekaterina Ivanova) steigt Rosa (die ihren duldsamen Mann gerne mal bedroht und fesselt) mit einem gerüttelt Maß an Verhaltensauffälligkeit im Geiste von Stephen Kings „Misery“ in den Ring.