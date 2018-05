Wenn der Saal zum Tanzpalast wird

Anzeige

Was da auf das Publikum zukommen würde, ahnte in dem Moment, als Klaus Bönisch und Bernd Hoffmann im Großen Saal der Alten Oper ihre Ansprache halten noch niemand. Die beiden sind die Verantwortlichen des W-Festivals (ehemals Women of the World Festival), das bereits seit 2012 regelmäßig in Frankfurt stattfindet. Das Festival bietet jenseits aller Emanzipationsdebatten ausschließlich Künstlerinnen und Frontfrauen mit ihren Bands eine Bühne.

Als Bönisch und Hoffmann dann eine ganz große Frau des Musikgeschäftes ankündigen. Keine geringere als die „British Queen of White Soul“, Lisa Stansfield, betrat mit ihren acht Bandmitgliedern die Bühne des Großen Saals. Der Einstiegssong „Everything“ kommt beim Publikum zwar sehr gut an, jedoch scheint in den bestuhlten Reihen außer einem Kopfnicken und Fingerschnippen keine rechte Feierlaune aufkommen zu können.

Doch ein routinierter Star wie Lisa Stansfield, die bereits seit dem Ende der 80er Jahre auf den großen Bühnen dieser Welt zu Hause ist, erkennt die missliche Lage ihrer zum Sitzen verurteilten Fans. Während des zweiten Songs „Deeper“, dem Titelsong ihres aktuellen Albums, gibt sie ihr begeistertes Publikum frei: „If you wanna dance, you dance, wherever you are. That is what you are here to do.“