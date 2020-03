Wenn der Tanz zu sich kommt

Wie sich vor dem Auge schreibende Zeichen wirken die Bewegungen der Tänzer auf dem weißen Bühnenboden in der Heidelberger Hebelhalle. Von den schwarzen Vorhängen, die das helle Feld umgrenzen und zugleich hervorheben, wird dieser Eindruck verstärkt. Jai Gonzales versetzt die großzügige Bühne in eine leuchtende Spielwiese für ihr Ensemble. Die in Heidelberg ansässige Choreographin vom Unterwegstheater nennt ihr neues Werk „viel leicht“.

Später erst, nach 55 Minuten, weiß das Publikum, wie ernst das Wortspiel zu nehmen ist. Durch die Lücke zwischen den Wörtern gewinnt es an Bedeutung und öffnet sowohl den Denk- als auch den Bühnenraum für alles Mögliche. Darin genau liegt der Reiz, auf den sich die Tanzkünstlerin Gonzales besonders versteht. Was kann sich im Raum ereignen zwischen zwei, drei, vier oder acht Körpern? Und welches Bild entsteht dabei im Kopf der Zuschauenden? Oder es entsteht gar kein Bild, sondern ein sich ständig veränderndes Muster aus Gesten, aus Beziehungen und Zwischenräumen.

Selbst in den einfachen Kostümen der Tänzer lässt sich Gonzales’ Idee einer ständig im Wandel begriffenen Existenz erkennen. Bald tragen vier Tänzerinnen T-Shirts in wechselnden Farben; bald zeigen sich vier Tänzer in klassischen Hemden mit raffinierten Mustern. Immer wieder passieren Wechsel, die sich an den Kleidern ebenso ablesen lassen wie an den wechselnden Beziehungen zwischen den Tanzenden. In allen möglichen Formationen – vom Einzelgänger oder Paar oder auch Trio bis hin zur Gruppe – lässt die Choreographin ihr Ensemble auftreten.

Aber zur Vielgestalt des Tanzereignisses tragen ganz besonders die acht Tänzerpersönlichkeiten bei. Sie vertreten nicht nur unterschiedliche Generationen (junge und ältere Tänzerinnen und Tänzer, bunt gemischt im Verhältnis zueinander), sondern bringen auch verschiedene Tanzlebensläufe – vom klassischen Tanz bis zum Hip-Hop – ins Spiel. Darin liegt vielleicht das Geheimnis von „viel leicht“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020