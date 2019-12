Wenn die Farben zu singen beginnen

Henri Matisse hat mehr als ein halbes Jahrhundert lang ein reichhaltiges, vielfältiges Werk geschaffen. Welche formalen und stilistischen Schritte er dabei durchlaufen hat, lässt sich in nuce schon an den in der Kunsthallenschau gezeigten Bronzereliefs eines weiblichen Rückens ablesen. Mehr und mehr kommt dabei eine ruhige, abstrahierte Form zum Vorschein. Was seine Malerei betrifft, so erreicht Matisse in den zwanziger Jahren die entsprechende ausgeglichen wirkende Form, von der man meinen kann, der Künstler komme damit nach langen Suchbewegungen ganz zu sich selbst.

Auch seine „Odaliske mit grauer Hose“ stammt aus dieser Phase. Die „Odaliske“ genannte Konkubine (oder Haremsdame) orientalischer Herrscher kehrt häufiger wieder bei Matisse – und war schon vor ihm ein beliebtes Motiv, so im 19. Jahrhundert bei Jean-Auguste-Dominique Ingres oder Eugène Delacroix. Dass die Frauen nackt oder halbnackt dargestellt werden, ist fester Bestandteil der Ikonographie. Matisse gibt mit dem Motiv auch seiner Bewunderung für den Orient Ausdruck; er sagte, für ihn sei von dort „die Erleuchtung“ gekommen.

Die Figur wird zum Dekor

Doch anders als bei früheren Darstellungen des Motivs tritt die weibliche Figur bei Matisse in den Hintergrund. Das Bild wirkt vor allem farblich, nicht umsonst ist die Hose der Liegenden eben grau. Das bringt die Frau mit der blassen Haut nicht zur Geltung, sondern lässt sie gegenüber dem leuchtenden Rot von Tapete und Bodenbelag und dem intensiven Gelb des gardinenartigen Tuches am rechten Bildrand in den Hintergrund treten.

Die Figur wird nachgerade zum Dekor, was sich durch ihre buchstäblich dekorative Körperhaltung bestätigt. Das Bild ist der sogenannten Nizza-Periode des Künstlers zuzurechnen und dafür ein typisches Beispiel. An der Cote d’Azur widmete sich Matisse verstärkt dem Interieur und der weiblichen Figur im Raum – auf freilich unverwechselbare Weise: Diagonale Linien verweisen zwar auf eine dritte Dimension, die Ähnlichkeit von Boden- und Wandgestaltung verkürzt die Perspektive aber zugleich.

Muster und Ornament stehen im Vordergrund, vor allem aber die Farbe, die gleichsam das Licht des Südens atmet. An Bildern wie diesem lässt sich ersehen, was Matisse als bildnerisches Projekt vorschwebte, wenn er sagte: „All meine Farben singen zusammen; sie haben die Kräfte, die ein Chor haben muss, wie bei einem musikalischen Akkord.“

