Wenn die Sprache aufhört und der Tanz beginnt

Scheu und fast etwas verlegen wirkte Ballettdirektorin Dominique Dumais, als sie nach der zweistündigen Premiere der Tanzproduktion „Muttersprache“ auf die Bühne des Großen Hauses im Mainfranken Theater kam, um den verdienten Beifall für ihre Inszenierung mit einem zwölfköpfigen Tanzensembles abzuholen. Vorausgegangen war eine höchst individuelle Auseinandersetzung mit dem Spielzeitthema „Heimat“, das sie mit ihrem Ensemble mit den Fragen „Wer bin ich und wie drücke ich das mit dem Körper aus?“ sehr experimentell angegangen war. Für die gebürtige Kanadierin, die 14 Jahre lang stellvertretende Ballettdirektorin am Staatstheater Mannheim war, ist der Körper das Instrument, mit dem allein sich schon Geschichten erzählen lassen.

Farbenfrohe Decken

Blickfang waren 25 farbenfrohe, an roten Schnüren in Fünferreihen aufgehängte Decken mit Ornamenten aus aller Herren Länder, ganz so vielfältig wie der kulturelle Background mit neun Muttersprachen der zwölf Tänzerinnen und Tänzer, die in den Wochen zuvor mit viel Improvisationskunst ihre ganz persönlichen Wurzeln in Körpersprache umzusetzen verstanden. An Dominique Dumais lag es, diese Ideen und Ausdrucksformen völlig unterschiedlicher Gefühlswelten konzeptionell und choreografisch in einer Collage zu bündeln.

Nach der Pause trat das Tanzensemble an den Bühnenrand und stellte mit gespielter Überraschung fest, dass sein Publikum noch da war. Nun ja, alle Plätze waren nicht mehr besetzt. Die unendliche Geschwätzigkeit im Internet lässt eigentlich die Bewegungssprache des Tanzes als einen sorgsam zu bewahrenden Hort der non-verbalen Kommunikation erscheinen. Nicht so bei Dumais, die in den bisher in Würzburg gezeigten Stücken bewusst mit dem gesprochenen Wort arbeitet: „Ich finde, wenn Tänzer auf der Bühne ihre Stimme benutzen, fühlt man darin den geballten Ausdruck des gesamten menschlichen Wesens“, antwortete sie in einem im Programmheft nachzulesenden Interview auf die Frage der Dramaturgin Dörte Kordzumdieke, welche Herausforderung es darstelle, einen sprachlichen Begriff wie „Muttersprache“ als Ausgangspunkt für eine Choreografie zu nutzen.

Ein schöner Einfall, wenn auch ohne tänzerischen Bezug, war es deshalb, die Künstler in ihrer Muttersprache an der Rampe das auch international häufigste erste Wort eines Babys, natürlich „Mama“ aussprechen zu lassen – auch für jeden Papa sicher ein ergreifender Augenblick. So jung auch das Würzburger Ensemble ist: Mit ihren eigenen Choreografien, bei denen sich am Premierenabend Viola Daus, Anna Jirmanova und Clara Thierry krankheitshalber von dem kurzfristig verpflichteten Trio Nadja Simchen, Mamiko Sakurai und Delphina Parenti vertreten lassen mussten, überzeugten die Künstler vorrangig mit Tanz und non-verbaler Kommunikation.

An der Bühnenpräsenz wird das Choreografen-Duo Dumais und Kevin O’Day als neuer Artist in Residence noch zu feilen haben. Auf Spitzenschuhe und Tutus lässt sich im zeitgenössischen Tanz verzichten, doch eher als die Sprache gehört das Schauspielern zum Ballett, mit dem Geschichten erzählt werden. In dieser Hinsicht war der gestische Charakter der Drehungen und Wendungen, das diagonale Ausmessen der Bühne, das sich Annähern und gemeinsam Tanzen nicht immer verständlich, wenn die Bewegungen mit einem unmittelbar folgenden Zurückzucken, Ausweichen oder Wegschleichen konterkariert wurden.

Zu unspektakulär und kaum erkennbar war auch der Versuch, mit dem Körper ein Alphabet, insbesondere die Interpunktion der Schrift, gestisch darzustellen. Emotional ansprechender und deshalb leichter war der Zugang zu einigen vertanzten Musikstücken; etwa zu Meredith Monks „Scared Song“ mit eigentümlichen, abgehackten Lauten. Gleich fünf der Musiken stammten von Jóhann Gunnar Jóhannsson, einem im Vorjahr in Berlin mit 48 Jahren verstorbenen isländischen Komponisten und Filmemacher.

Als Kontrast zum Bühnenbild mit den farbprächtigen Deckenmustern wählte Tatyana van Walsum individuell geschneiderte, farblich aber im einheitlichen Beige gehaltene Kostüme. Auch die behutsame, auf die Atmosphäre der Musiktitel und Tanzdarbietungen abgestimmte Lichtgebung von Mariella von Vequel-Westernach war geschickt gewählt. Schwebten die Wolldecken im ersten Teil des Abends wie Flaggen im Raum, dienten sie nach der Pause schützend und wärmend den Heimatsuchenden als Bedeckung. Wie verletzlich wirkte da Mamiko Sakurai, als sie sich vor der in Decken gehüllten Gruppe ohne diesen Schutz zu behaupten versuchte.

Die Lebenslinien der gebrauchten und zum Teil alten Decken symbolisierten dünne, vom Bühnenhimmel herunterhängende Fäden im leuchtenden Rot.

Wohlwollend applaudierend bis begeistert jubelnd zeigte sich das Premierenpublikum im nicht ausverkauften Großen Haus von dieser experimentierfreudigen Inszenierung.

Die nächsten Aufführungen sind am 28. April um 15 Uhr und am 4. Mai um 19.30 Uhr, jeweils mit einer Einführung 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019