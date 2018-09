Wenn jeder Tag zum Freitag wird

Verschwitzte Menschen tanzen wie in Trance zu beeindruckenden Tempowechseln. Eine Techno-Party? Nicht ganz: Die junge Londoner Jazz-Band Ezra Collective hat ihren Fans in der Alten Feuerwache eine zünftige Party geboten. Ezra Collective, das ist ein Jazz-Mix mit Afrobeat, Reggae, Hip-Hop und durchschlagendem Erfolg. So spielte das Kollektiv diesen Sommer auf mehreren namhaften Festivals, wie dem Dours in Belgien oder dem Dimensions in Kroatien, bei dem auch Kraftwerk auftraten.

Jetzt ist die Bühne weit vorne in der Halle aufgebaut, denn es hat sich ein kleiner, aber feiner Kreis von rund 150 Besuchern versammelt. Blaue Neonlichter setzen die Bühne in Szene. Nebel steigt auf. Das Licht verschwindet.

Fast wie Techno

Dunkelheit. Plötzlich eröffnet Bassist TJ Koleoso das Konzert mit einem Akkord. Rasend schnelle Beats zucken durch die Halle: Femi Koleoso, Goldkette, weißes T-Shirt, übernimmt an den Drums das Tempo. Hohe Töne schallen urplötzlich aus dem Saxofon (James Mollison) und der Trompete (Dylan Jones). Sehr flott und abwechslungsreich zugleich. Am Keyboard spielt Joe Armon gekonnt funky Melodien. Pianist und Drummer wippen nun im Takt zur Musik wild hin und her, wie die tanzende Menge.

Nun folgt „The Philosopher“, ein Song, der an zeitgenössischen Jazz von Kamasi Washington erinnert. Zwischen den Stücken peitscht Femi Koleoso sein Publikum an. „Wir sind das Ezra-Kollektiv: Für uns ist jeder Tag wie ein Freitag“, ruft er und lacht. „Joy“ und „Space Is The Place“ erinnern mit circa 130 Beats pro Sekunde und atemberaubenden Drumsoli geschwindigkeitsmäßig an Techno-Stücke. Nach einer guten Stunde ist die erstklassige Show leider vorbei, doch nächstes Jahr, so kündigt die Band an, kommen sie wieder nach Mannheim.

