Wenn Kuchen Beziehungen stiften

Erinnert sich noch jemand an Erwin Keuschs sozialkritisches, sehenswertes Filmdebüt „Das Brot des Bäckers“? Günter Lamprecht wehrte sich darin vergeblich als Familienbäcker gegen die Konkurrenz aus dem Supermarkt, und der Film widmete sich detailverliebt und fast dokumentarisch dem Backhandwerk. Das tut nun auch Ofir Raul Graziers Spielfilm „The Cakemaker“ (der Kuchenbäcker), eine deutsch-israelische Koproduktion, mit der heute Abend die neue internationale Reihe „Salon“ des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen eröffnet wird.

Schon in der Eingangssequenz wird geradewegs innig ein Teig mit starken Händen geknetet, locker mit Mehl bestreut, und erst recht der Verzehr des vielfältigen, von Konditor Thomas (Tim Kalkhof) hergestellten Backwerks – Schwarzwälder Kirschtorten und Zimtkekse vor allem – wird hier geradewegs sinnlich-feierlich ins Bild gesetzt. Doch nicht eigentlich dokumentarisch fängt der israelische Filmemacher das ein, vielmehr poetisch wirkt es. Und wenn der Verzehr von Kuchen in einen Kuss zwischen zwei Männern übergeblendet wird, dann ist bald klar, dass das genießerische Backen und Essen hier schlicht für das ganze Leben steht – für Begehren, Wünsche und Sinnlichkeit als solche.

Ganz zwanglos entwickelt dieser Film seine Geschichte über die Beziehung zwischen dem Berliner Konditor und einem israelischen Geschäftsmann, der regelmäßig bei ihm einkehrt. Ganz selbstverständlich nähern sich die beiden an – obwohl der Israeli Oren in Jerusalem offenbar nicht unglücklich verheiratet ist und einen kleinen Sohn hat.

Nachdem die Beziehung zu Thomas ein tragisches Ende gefunden hat, weitet sich der Film ebenso zwanglos zu einer Geschichte kultureller Begegnung: Thomas reist nach Jerusalem und beginnt alsbald im Café von Orens Frau zu arbeiten.

Kulturelle Begegnung

Nun kommt auch die Religion klarer ins Spiel, Geschlechterrollen und Vorurteile treten hervor, unter denen der sensible Thomas zu leiden hat. Doch dieses Melodrama, das sich so einfühlsam auf Blicke und Gesten und überhaupt auf die leisen Töne der Filmkunst versteht, hält auch hier Versöhnliches parat; es feiert schlicht die Menschlichkeit.

Sie überwindet hier Grenzen, ganz gleich, ob sie sich in homo- oder in heterosexueller Liebe äußert, ob sie in Berlin oder Jerusalem ihren Ort hat. Zartes Gebäck kann Herzen öffnen und Grenzen überwinden – sofern die richtige Haltung und das rechte Verständnis noch dazukommen.

Grenzüberschreitend passend zur durchaus vielfältig bestückten neuen Festivalreihe wirkt dieser bemerkenswerte Film, der etwa auch schon auf dem renommierten Festival im tschechischen Karlsbad von sich reden machte und der in Teilen deutsch untertitelt ist. Dass er eine internationale Produktion ist, erscheint hier keineswegs nur äußerlich. Er appelliert leise und zwanglos, wie es eben seine Art ist, über Grenzen und den eigenen Tellerrand hinauszusehen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018