„Wer singt, ist frei von Angst“

Die Balkontüren öffnen, die Boxen raus schieben und mitsingen, während Musiker Gastone (alias Giuseppe Porrello) sein Stück „Shake It“ spielt – dazu ermuntert Rolf Stahlhofen das Publikum an den Empfangsgeräten aller Art, denn: „Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das Gehirn nicht gleichzeitig Angst haben und singen kann“, meint der Söhne-Mannheims-Sänger. Das bedeute: „Wenn Ihr singt, seid Ihr frei von Angst.“ Rund 60 Minuten läuft das auf insgesamt zwölf Stunden taxierte Programm des Online-Festivals „WIR sagen Danke!“ da schon, das unter anderem über Facebook, YouTube sowie vom Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) übertragen wird, in dessen Mannheimer Studioräumen sich auch Sänger Stahlhofen, seine Band, Gast Gastone und die zentrale Regie befinden.

Mit dem binnen von nur fünf Tagen auf die Beine gestellten Streaming-Festival wollen Stahlhofen und seine vielen Mitstreiter all denjenigen danken und Respekt zollen, die während der Corona-Pandemie das öffentliche Leben aufrecht erhalten – etwa Ärzte und Pflegekräfte, das Reinigungspersonal in Kliniken und Praxen, die Mitarbeiter im Einzelhandel, die Zugführer, Bus- und LKW-Fahrer. Zugleich soll eine Diskussion in Gang gesetzt werden, wie diese Akteure auch nach der Krise unterstützt werden können. Ebenso wird während „WIR sagen Danke!“ wiederholt auf die heikle Situation von freischaffenden Musikern, Künstlern, Tour- und Bühnentechnikern hingewiesen, von denen viele während der Corona-Krise ohne Einkommen bleiben. Das WIR steht aber auch für die Stiftung Water is Right, mit der Stahlhofen seit Jahren für das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser eintritt.

Auch Finanzminister Scholz dabei

Zu den prominenten Stimmen, die Stahlhofens Ruf gefolgt sind und aus ihren Wohnzimmern oder Studios live zugeschaltet werden, gehören Hartmut Engler und Martin Ansel von PUR, die ihren Hit „Freunde“ spielen. Metal-Ikone Doro präsentiert ihre Songs „Freunde fürs Leben“ und „Für immer“, der Mannheimer Musiker Laith Al-Deen wärmt das Zuschauer-Herz unter anderem mit seinem Stück „Kleine Helden“. Bevor nach Mitternacht erst Produzent Mousse T., anschließend Phil Fuldner oder DJ Stylewarz ihre DJ-Sets auflegen, werden zahlreiche weitere Bands und Künstler zugeschaltet – darunter Glasperlenspiel, Alex Diehl, Seven, Mic Donet und Andrew Roachford. Auch Sternekoch Nelson Müller singt, Autor Sebastian Fitzek und Schauspielerin Katy Karrenbauer lesen aus ihren Büchern, Mime Henning Baum deklamiert einen Text aus der Edda.

Per Videobotschaft beziehungsweise Live-Schalte melden sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Max Mutzke, Sally Özcan und ihre Familie sowie Chris de Burgh und Cliff Richard zu Wort -–die beiden Superstars auch musikalisch. Der Ire Chris de Burgh tritt damit kurzerhand an die Stelle eines anderen Stars, wie Stahlhofen erläutert: „Mea Culpa“ müsse er in Richtung seines Freundes Peter Maffay sagen, der ebenfalls zwischenzeitlich im Line-Up geführt worden war. „Mal gucken, was wir da hinkriegen“, habe Maffay zwei Tage zuvor am Telefon zwar gesagt. Dann habe sich aber gezeigt, dass es doch nicht klappe, „dass wir live streamen können, vom Zeitfenster“, so Stahlhofen.

„Wir haben es noch nie gemacht, es ist keine Fernsehshow“, erläutert der Söhne-Mannheim-Sänger an anderer Stelle. „Wir machen ein Online-Festival, das ist quasi das größte Kleinkunst-Festival und die größte Jamsession, die es je gab. Aber für eine Situation, die es auch vorher nie so gab.“ Da ruckelt es auch schon einmal im Ablauf und in der Streaming-Qualität. Gleichzeitig finden sich Momente, die auch die Potenziale eines solch offenen, spontan inszenierten Formats belegen.

Das zeigt sich vor allem mit der aus Tschechien zugeschalteten Die-Happy-Frontfrau Marta Jandova, die unter Zuhilfenahme von Kochlöffel und Kaffeetasse (als Mikrofon und Taktgeber) singt und obendrein ein höchst charmant produziertes Heim-Video zur neuen Die-Happy-Single „Here I Am“ zeigt. Jandova dürfte an diesem Abend mit ziemlicher Sicherheit auch die Königin der im quirligen YouTube-Live-Chat gesetzten (Emoji-)Herzen sein.

Verbindender Gedanke zählt

Ein Streaming-Festival wie dieses kann (und will) natürlich kein Konzertgefühl ersetzen. Aber es kann im Vielklang belegen, dass sich Menschen Gedanken um ihre Mitmenschen machen, ihre Leistung und Hingabe würdigen und sich in Solidarität miteinander verbinden – genau das gelingt Stahlhofen und seinen zahlreichen Mitstreitern. Ähnlich wie 2002 bei „Menschen am Fluss“ in der Mannheimer Maimarkthalle, dem Benefizfestival zugunsten der Oderflut-Geschädigten,

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 29.03.2020