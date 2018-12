Wer will CD von Sarah Brightman?

Die Sängerin Sarah Brightman ist nicht nur ein internationaler Superstar, sondern auch die Sopranistin mit den höchsten Verkaufszahlen weltweit. Sie gilt als Vorreiterin des Klassik-Crossover-Genres und ist für ihren beeindruckenden Stimmumfang von drei Oktaven bekannt. Sarah ist die einzige Künstlerin, die jemals gleichzeitig die Billboard Dance- und Klassik-Charts anführte. Ihre Stimme ertönte bereits in berühmten Theatern, Arenen, Kathedralen, Weltkulturerbestätten und Olympiastadien und erweckte einige der schönsten Musikstücke der Welt zum Leben. Ihr neues Album „Hymn“ ist mystisch, spirituell und erhebend. Es enthält Songs von modernen Komponisten wie Eric Whitacre („Fly To Paradise“), dem japanischen Songwriter Yoshiki („Miracle“) und dem deutschen DJ Paul Kalkbrenner („Sky and Sand“) sowie einer Neuaufnahme von Sarah Brightmans weltbekanntem Duett mit Andrea Bocelli, „Time To Say Goodbye“. Der Titel „Hymn“ ist eine Neuauflage des Barclay-James-Harvest-Klassikers.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018