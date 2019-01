Um Liebe und Tod, Kinderlachen und Spottdrosselpärchen geht es im ersten Entdecker-Konzert 2019 des Monteverdichors Würzburg. Dirigent Matthias Beckert traf die Wahl. So erklingen am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr und Sonntag, 10. Februar, um 17 Uhr in der Neubaukirche in Würzburg „Die Glocken“ des russischen Spätromantikers Sergei Rachmaninow und „Sea Drift“ von Frederick Delius, ein chorsinfonisches Werk voller Poesie.

Eine anonyme Verehrerin schickte Rachmaninow im Sommer 1912 Edgar Allen Poes Gedicht „The Bells“ in einer Übersetzung des russischen Symbolisten Balmont. Rachmaninow war begeistert. In fieberhaftem Eifer komponierte er ein viersätziges chorsinfonisches Werk. In vier Etappen zeichnet er mit glockenhellem Kinderlachen, Hochzeitsglocken, Alarmglocken und Totenglocken ein Lebensschicksal nach. Poes Verse versinken in Düsternis. Rachmaninow schließt sein Werk in ergreifender Zartheit, um Zuversicht und neues Leben zu verkünden.

Aufmerksam verfolgt ein Junge am Strand ein Spottdrosselpärchen. Doch eines Tages kehrt das Weibchen nicht mehr zurück. Dieses Bild von Leben und Tod und dem Ruf nach ungestillter Liebe, die nie verhallt, beschrieb Walt Whiteman in einem Gedicht, das Frederick Delius 1903 vertonte. Träumerisch, wehmütig und voller Poesie weckt er im Zuhörer einen ewig wogenden Gleichklang.

Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem in der Touristeninformation am Falkenhaus, Telefon 0931/372398, und im Musik- und Pianohaus Deußer, Karmelitenstraße 34, Würzburg, online mit Sitzplatzauswahl unter http://konzertkarten.monteverdichor.com/ möglich.

