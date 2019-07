Werke am Rande des Chaotischen

Blick in die Ausstellung im Frankfurter Schirn Museum. © Norbert Miguletz

Was für ein Chaos! Nur die Wände sehen ordentlich aus, sind aber mit golden und silbern glitzernden Totenköpfen tapeziert. Rechts hängen zwei Kinderrutschen falsch herum, links steht ein zu großer Katzenkratzbaum. Davor liegen farbige Neonröhren wahllos übereinander, links hängt ein riesiges Streifenbild. Dessen Farben finden sich auch bei den Neonröhren, eine türkisfarbene Röhre verweist auf den ähnlich gefärbten Katzenbaum. Im Chaos herrscht also doch Ordnung.

„Alles ist stimmig, fast wie eine Komposition“, meint Ingrid Pfeiffer, die Kuratorin der Frankfurter Schirn Kunsthalle, über den Auftritt des 70-jährigen John M Armleder. Der in Genf lebende Künstler zeigt zwar keine Retrospektive, aber die knapp 20 Werke aus 34 Jahren geben einen guten Einblick in seine Arbeitsweise. Armleder zitiert unentwegt die moderne Kunst, vom Konstruktivismus über Dada und Fluxus bis zur Pop Art, verbindet Hehres und Profanes, bringt Kunst und Leben zusammen.

So mischt er auch Alltagsobjekte unter, knallt einen Flokati auf den Boden des großen Schirn-Saals oder drapiert echte und falsche Pflanzen auf einem Gerüst. Folglich sind seine Werke mal banal, mal komplex. Der Künstler ist ein Spieler, der Zufall spielt bei ihm die größte Rolle.

Armleder spielt gerne auch auf Kollegen an. „Ich gebrauche immer die Kunst anderer, aber so, wie diese Künstler es nie getan hätten“, sagt er. Derlei ironische Anspielungen versteht aber der unwissende Betrachter nicht. Armleder macht Kunst für Kenner. Doch gemach: Was sich der Künstler dabei gedacht habe, sei nicht wichtig, so der tiefenentspannt wirkende Armleder. Keine Botschaft, nur die Ideen des Betrachters zählen? Da macht es sich der Künstler aber zu einfach, denn wofür sind die Anspielungen sonst gut?

Zu jeder Schau reist er nur mit wenigen Werken an, die er mit Funden aus Baumärkten und Kaufhäusern erweitert. Ein Horror für jedes Museum, bis kurz vor der Eröffnung zu bibbern. Nicht umsonst lautet der Frankfurter Ausstellungstitel „Ca. Ca.“, um das Ungeplante zu betonen. Armleders Kunstwelt zerbirst in viele kleine glitzernde Bilder. Chaos pur, perfekt inszeniert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019