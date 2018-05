Werke Haydns im Mittelpunkt

Anzeige

Dirigent Andreas Spering, wurde 1996 zum Künstlerischen Leiter der Brühler Schlosskonzerte ernannt, die Joseph Haydns Schaffen in den Mittelpunkt stellen und sich damit als erstes und einziges Haydn-Festival in Deutschland etabliert haben. Ende Mai gastiert das WKO in zwei Konzerten bei den Brühler Schlosskonzerten.

Traditionell liegen beim 9. Heilbronner Konzert zum ersten Mal die neuen Saisonbroschüren der Spielzeit 2018/2019 für das Publikum aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.05.2018