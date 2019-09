Werke von Veit Relin zu sehen

„akte“ heißt die Ausstellung mit Werken des Künstlers Veit Relin (1926 bis 2013), die am Sonntag, 22. September, um 15 Uhr im MühlenForum in Glattbach (Landkreis Aschaffenburg) eröffnet wird. Die Schau mit Akten ist die erste Ausstellung posthum von Werken Relins. Der weibliche Akt und das Portrait waren stets der wichtigste Ausdruck des künstlerischen Schaffens des Schauspielers. Von 1976 bis 2013 leitete er das Torturmtheater in Sommerhausen, das seine Frau Angelika bis heute mit großem Erfolg weiterführt.

