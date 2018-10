Werkstattkonzert der Musikakademie

Die Besucher eines Werkstattkonzerts der Musikakademie Schloss Weikersheim am morgigen Freitag um 20 Uhr im Gewehrhaus können ihr Augenmerk einmal nicht nur auf das auftretende Jugendorchester, sondern auch auf die Dirigentin oder den Dirigenten vor dem Orchester zu richten. Ein Jugendorchester zu leiten ist eine besondere Leidenschaft, aber auch eine besondere Herausforderung. In einer einwöchigen Fortbildung der Jeunesses Musicales Deutschland beschäftigen sich Jugendorchesterdirigenten auch mit Fragen wie: Was motiviert Jugendliche, konzentriert mitzumachen? Wie finde ich während der Proben die richtige Balance zwischen fördernder Ermutigung und Herausforderung? Wie lässt sich ein echtes „Abenteuer Musik“ vermitteln? Die Dozenten Lorenz Nordmeyer, Professor für Orchesterleitung an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, und Frédéric Tschumi, Leiter des Universitätsorchesters Leipzig, geben aus ihrer eigenen Praxiserfahrung wertvolle Anregungen. Als „Trainingspartner“ nimmt das Orchester des Mädchen-Gymnasiums St. Ursula aus Freiburg teil. Das Orchester hat einen Ungarischen Tanz von Johannes Brahms und Auszüge aus der Italienischen Sinfonie von Mendelssohn und der „Unvollendeten“ von Franz Schubert vorbereitet. Und, als besonderes Extra, Auszüge aus der Filmmusik zu „Der Herr der Ringe“. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.10.2018