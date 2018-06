Wertvoller antiker Beleg

Anzeige

Im Museum Schloss Steinheim in Hanau ist ab diesem Wochenende ein einzigartiges Dokument in einer Dauerausstellung zu sehen: die älteste Quittung Deutschlands. Ausgestellt wurde sie am 5. April im Jahr 130 nach Christus in Mainz. „In Mainz (...) habe ich erhalten 200 Denare an den Nonen des April als Catullinus und Aper Konsuln waren...“ – mehr ist von der Inschrift nicht mehr erhalten. Dennoch ist der Fund „von europäischer Dimension“, wie der Frankfurter Archäologe Markus Scholz bestätigt.

Die nur wenige Zentimeter große Holztafel war 1997 bei Grabungen am Hanauer Salisberg entdeckt worden und wurde seither in verschiedenen Ausstellungen gezeigt. Nun kehrt das Täfelchen als Dauerleihgabe des Hanauer Geschichtsvereins an seinen Fundort zurück, wie Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD)gestern erklärte.

Es handle sich um einen „kulturgeschichtlich höchst bedeutsamen Fund“, betont Archäologe Marcus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier. „Mit dem vorliegenden Schriftstück erhalten wir einen unschätzbaren Einblick in die alltägliche Finanzwelt vor 1900 Jahren. Vergleichbare Zeugnisse gibt es in Deutschland bisher nicht“, erklärt er. Man weiß zwar nicht, wofür das Geld seinerzeit den Besitzer wechselte, es muss aber etwas Wertvolles gewesen sein. Die quittierte Summe entsprach Reuter zufolge fast dem Jahreslohn eines Hilfstruppensoldaten.