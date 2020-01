Westfälisch trocken

Abdelkarim nennt sein Programm „Staatsfreund Nr. 1“. Getreu diesem Motto nimmt der TV-bekannte Kabarettist im Mannheimer Capitol sofort Kontakt zum Publikum auf – und Volltreffer! „Wie heißt Du?“, fragt er einen der rund 600 Zuschauer. Die Antwort „Mohammed“ führt den in Bielefeld geborenen Marokkaner mitten in sein Element: das Spiel mit Klischees und Vorurteilen, das durch die Flüchtlingsthematik und Abdelkarims wuchtige Erscheinung mit Brisanz aufgeladen wird. Dass Mohammeds Freundin Anne heißt, ist die nächste Steilvorlage: „Wie habt ihr euch kennengelernt. Bist du Sozialarbeiterin? Oder Bewährungshelferin?“ Dass der Stil des 38-Jährigen westfälisch unaufgeregt daherkommt, also trocken wie guter Rotwein, entwaffnet und nimmt die Schärfe aus inhaltlich heißen Eisen.

So trägt sein Ansatz über rund zwei Stunden – auch dank eines breiten Themenspektrums vom Wurstgeruch („Bierschinken? Wenn Moslems ärgern, dann richtig“) in der Straßenbahn über AfD-Schelte bis zum Kulturschock im Programmkino. Natürlich springen die Zuschauer danach nicht wie vom Katapult geschossen auf, um fiebrig zu applaudieren. Trotzdem ein guter Abend. jpk

