Westöstlicher Diwan aus Klängen

Spielte zum chinesischen Frühlingsfest die Erhu: Deng Xiaomei. © Theater HD

Das Schwein ist out, soeben beginnt in China das Jahr der Ratte. Die gilt als intelligent und anpassungsfähig, sozialverträglich und recht liebenswert. Ihr Jahr wird mit einem musikalischen Frühlingsfest eingeläutet: im Theater Heidelberg auf Einladung des seit zehn Jahren bestehenden Konfutius Instituts an der Universität Heidelberg, das sich der Vermittlung chinesischer Sprache und Kultur verschrieben hat.

Und sie sind die Stars im Marguerre-Saal: die aus China stammende, in Mannheim lebende Musikerin Deng Xiaomei und ihr „International Ensemble“ um den „Parteichef“, Arrangeur und Vibrafonisten Claus Kiesselbach.

Virtuose Hingabe

Gemeinsam breiten sie einen westöstlichen Klangdiwan aus, der aufregend schöne wie auch anheimelnde Stücke kreiert. Deng Xiaomei handhabt ihre Erhu, ein zweisaitiges, traditionelles Streichinstrument, mit Hingabe und beneidenswerter Bandbreite: Mal wie ein Sopransaxophon, dann ätherisch wie eine Glasharmonika und immer „erzgeigerisch“ grundiert, übernimmt Deng Xiaomei die Führerschaft. Charmant und mit trockenem Humor gesegnet ist sie zudem, die ihre musikalische Sozialisation an der Peking-Oper erfuhr, ehe sie sich in der Quadratestadt niederließ. Was gab’s zu hören? Blumige Titel wie „Straße zum Himmel“, die gleich anschließend direkt ins „Paradies“ führt, oder ein sentimentales „Jasminblütenlied“, die auf chinesischen Melodien basieren, aber westlich zwischen Gipsy und Jazz, Pop und Halbklassik den Musikern auf ihre Instrumente geschneidert sind – neben dem Vibrafon noch Cello, E-Gitarre, Bass, Percussion, Saxofon, Flöte.

Die Arrangements wirken ebenso gefällig wie tiefgründig im Charakter, sie packen einen an der Seele und blenden die Unbill der Welt aus. Auch kokettieren sie mit jenem Flair „vom Jangtse zum Rhein“, wenn die Loreley sich fragt, was es zu bedeuten habe, und gleichzeitig der Jangtse-Fluss musikalisch mäandert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020