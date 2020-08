Wettbewerb als Hilfe

Mit einem Förderprogramm als Wettbewerb will die Kulturstiftung Baden-Württemberg im Spätsommer 1 000 Kunstschaffende aus dem Land finanziell unterstützen. In Kooperation mit der Eva Mayr-Stihl Stiftung ruft die Kulturstiftung Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen musikalischen Stilrichtungen unter dem Namen Klangspektrum BW dazu auf, bisher kommerziell noch unveröffentlichte Werke als Video gegen ein Honorar von 1500 Euro ins Internet zu laden, teilte die Stiftung am Montag mit.

Frist endet am 15. September

„Mit Klangspektrum BW möchten wir den Musikerinnen und Musikern im Land die Möglichkeit eröffnen, ihre Kreativität und ihr Engagement in ein übergreifendes Kunstprojekt einzubringen und ihnen zumindest eine digitale Bühne zu bieten“, sagte der Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, Christoph Dahl. Teilnehmen können solobeschäftigten Musikerinnen und Musiker. Aus den 1 000 Einsendungen, die den Kategorien Klassik, Jazz, Populäre Musikstile, Cultural Diversity oder Blas- und Volksmusik zugeordnet sein müssen, vergibt eine Jury im Herbst zudem je Kategorie einen Hauptpreis in Höhe von 3 000 Euro.

„Die Förderung von Kunst und Kultur in Baden-Württemberg liegt mir seit Jahren sehr am Herzen. In der aktuell schwierigen Situation ist diese Aufgabe wichtiger denn je“, erklärt Eva Mayr-Stihl, Vorstandsvorsitzende der gleichnamigen Stiftung. Die Frist für alle Einreichungen endet am 15. September. seko

