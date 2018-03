Wettbewerb für Jugend

Anzeige

Zum ersten Mal schreibt die Autorengruppe „Räuber77“ einen Literaturwettbewerb für Jugendliche aus. Wer zwischen 14 und 20 Jahre alt ist, in Mannheim wohnt oder eine Mannheimer Schule besucht und in deutscher Sprache schreibt, kann eine Geschichte einreichen. Zum Thema „offline“ soll die eigene Situation geschildert werden, wenn man auf Notebook, Smartphone und Internet verzichten muss; wenn es damit technische Probleme gibt, wenn gar kein WLAN-Zugang im eigenen Umfeld zu haben ist oder kein Hotspot zur Verfügung steht. Was wäre dann… Ein Leben im offline?

Der Text wird von einer neutralen Jury bewertet. Er darf höchstens fünf Seiten lang sein. Normgröße ist 30 Zeilen mal 60 Anschläge (insgesamt 9000 Anschläge). Der einseitig gedruckte Beitrag ist nicht mit dem Namen, sondern mit einem Kennwort zu versehen und mit dem ausgefüllten Teilnahmeformular an das Kulturamt der Stadt Mannheim, E 4, 6 einzureichen. Kennwort: Literaturwettbewerb 2018. Eine Rücksendung ist nicht möglich. Die Gewinner werden benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 30 Juni. Die Preisverleihung soll im Oktober stattfinden. Alle weiteren Infos auf der Homepage des Literarischen Zentrums Rhein-Neckar e.V. „die „Räuber’77“: www.raeuber77.de köst