Wettbewerb: Längere Frist

Anzeige

Die Bewerbungsfrist für den Jugend-Literaturwettbewerb des Literarischen Zentrums die „Räuber77“ ist bis zum 31. Juli verlängert worden.

Erstmals hatte der Verein einen Wettbewerb für Jugendliche ausgeschrieben: Wer zwischen 14 und 20 Jahre alt ist, in der Metropolregion Rhein-Neckar wohnt und in deutscher Sprache schreibt, kann einen Text einreichen. Das Thema lautet: „Offline“. Jugendliche können beispielsweise die eigene Situation schildern, wenn man auf Notebook, Smartphone und Internet verzichten muss. Was wäre dann?

Das Manuskript ist auf höchstens fünf Seiten beschränkt (insgesamt 1800 Anschläge pro Seite). Das Preisgeld beträgt 250 Euro, 150 Euro und 100 Euro. Die Preisverleihung wird im Oktober stattfinden. Teilnehmerformular und Informationen unter www.raeuber77.de. köst