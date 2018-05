Wichtiges Kapitel der Geschichte des Hauses

George Grosz’ Porträt von Max Herrmann-Neiße, 1925. © VG Bild-Kunst/Cem Yücetas

In drei großen Kapiteln geht der Provenienzforscher Mathias Listl, der in dieser Funktion seit 2011 in der Kunsthalle tätig ist, den Auswirkungen der zwölfjährigen Schreckenszeit auf die Sammlung nach. Sehr interessant und bedenkenswert scheint, dass Mannheim sehr früh, bald nach der Machtergreifung im März 1933, eine erste Ausstellung „Kulturbolschewistische Bilder“ präsentierte, die

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1949 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.06.2018