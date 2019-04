Wider die Diktatur der Vereinfachung

Die ulkigste Menschenmaschine hat jetzt in Schwetzingen ihren Dienst aufgenommen. Sie klopft. Sie ratscht. Sie kratzt. Sie stempelt. Sie blubbert. Sie schnalzt. Sie rauscht und knallt und reibt und reißt und wummert und knattert. Sie ist ein fauchendes Ungetüm, das zudem aggressiv Silben ausstößt wie: del, rui, do, que oder re, ven, to, na. Das alles in periodischer Form und in

...