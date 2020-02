Widersehen mit Biberkopf

Das Gelände rund um den Berlinale-Palast war die vergangenen Tage vergleichsweise menschenleer. Wenige Schaulustige, ein paar Autogrammjäger, die üblichen Fotografen und Filmteams. Ausnahme nur die Journalistenströme zu den Pressevorführungen. Ein Grund hierfür mag das vorherrschende nasskalte und regnerische Wetter gewesen sein.

Die Pressestelle freut sich indes in ihrer Verlautbarung über den gelungenen Auftakt der 70. Jubiläumsschau. So wurden bis zur Mitte des Festivals bereits 272 000 Tickets verkauft – rund 20 000 Karten mehr als im Vorjahr am 6. Festivaltag. Wie erwartet ist die Nachfrage nach Online-Tickets im Vergleich zu 2019 erneut gestiegen, während der Kartenverkauf an den klassischen Vorverkaufs- und Tageskassen zurückgegangen ist. Entsprechend lässt die neue Festivalleitung, Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, stolz verkünden: „Wir freuen uns sehr darüber, wie die Berlinale-Fans die Filmkunst feiern und offen für Neuentdeckungen sind.“

Keine klaren Favoriten

Wenig glücklich ist hingegen das Gros der in- und ausländischen Pressevertreter, einen so schwachen Wettbewerbs hat es nach weitgehend übereinstimmender Meinung seit Jahren nicht mehr gegeben. Bislang kein echtes Highlight, kein klarer Favorit, kein Werk sticht wirklich hervor, einig ist man sich eigentlich nur in der Ablehnung von Abel Ferraras wüster Seelenschau „Siberia“. Die diversen Kritikerspiegel helfen nicht weiter, glaubt man ihnen, ist alles nur Mittelmaß, beim „Tagesspiegel“ liegt die US-amerikanische Abtreibungsstory „Never Rarely, Sometimes Always“ in Front, beim Branchenblatt „Screen“ Christian Petzolds Berliner Wassermärchen „Undine“.

Aber es stehen ja noch Aufführungen aus. Darunter „Irradiés“, ein Dokumentarfilm des vom Künstlerischen Leiter Chatrian hoch geschätzten Kambodschaners Rithy Panh („Das Reisfeld“). Außerdem Mohammad Rasoulofs iranischer Beitrag „Sheytan vojud nadarad“ – vier Geschichten über moralische Kraft und die Todesstrafe – sowie das Drama „Rizi“ des Malaysiers Tsai Ming-Liang, der ohne Dialog von der homoerotischen Begegnung zweier Männer erzählt. Zumindest auf dem Papier interessante, brisante Stoffe.

Als solcher entpuppte sich „DAU. Natasha“ von Ilya Khrzhanovskiy und Jekaterina Oertel – wobei man sich nach der Ansicht fühlt, als hätte man einen Faustschlag in den Magen bekommen. In die UdSSR zu Zeiten Stalins geht’s zurück. Natasha arbeitet in der Kantine eines geheimen Forschungsinstituts. Sie trinkt (zu) viel, redet gerne und beginnt eine Affäre mit einem französischen Wissenschaftler. Bis der Geheimdienst interveniert ...

Wiedersehen mit Döblin

Radikales Kino zwischen Fiktion und Realität, gedreht wurde drei Jahre lang mit Laiendarstellern ohne Drehbuch, für die klaustrophobe Kamera zeichnet Jürgen Jürges („John Rabe“) verantwortlich. Ein Blick in die Abgründe der Psyche, voller (un-) menschlicher Extreme, explizitem Sex und roher Gewalt – so wird der Protagonistin während eines Verhörs eine Flasche in die Vagina gestoßen.

Eine provokative, grenzüberschreitende, für schwache Nerven ungeeignete Abhandlung über das erbitterte Ringen um Macht und Liebe, zu lesen als Analyse des Totalitarismus.

Ein spannendes Update hat Burhan Qurbani („Wir sind jung. Wir sind stark“) mit „Berlin Alexanderplatz“ ins Bären-Rennen geschickt. Aus Alfred Döblins Romanheld Franz Biberkopf hat er den Schwarzafrikaner Francis (Welket Bungué) gemacht, dem die gefährliche Flucht übers Meer ins Berlin von heute gelungen ist. Ein anständiges Leben will er fortan führen.

Doch ohne Papiere bleibt ihm nur das kriminelle (Drogen-)Milieu – mit Reinhold (verschlagen: Albrecht Schuch), seinem neurotischen, beischlafsüchtigen Kumpel als Arbeits- und Quartiergeber sowie dem empathischen Escort-Girl Mieze (Jella Haase) als Freundin. Wie die literarische Vorlage kreist auch die zeitgenössische Adaption um Gesellschaft und Außenseitertum, um Wunsch und Travestie. Fassbinders Version nicht unähnlich, ist das dreistündige Epos eine düstere, authentische Reise durch die „dunkle Nacht der Seele“.

Zwei durchaus denkbare Sieganwärter – eine mutige Jury vorausgesetzt. Es sei denn, es steht den sechs Damen und Herren um Jeremy Irons der Sinn nach etwas Leichterem, „Effacer l’historique“ – zu Deutsch: „Verlauf löschen“ – von Benoît Delépine und Gustave Kervern beispielsweise. Drei überforderte, gesellschaftlich abgehängte Social-Media-Opfer sagen in der französisch-belgischen Koproduktion den Tech-Giganten den (ungleichen) Kampf an.

Eine kurzweilige und „wahre“ Auseinandersetzung mit unserer Internet- und World-Wide-Web-Welt, in der Daten-Clouds sich unserer Identität ungefragt bemächtigen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020